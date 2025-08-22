Українські дрони знову вивели з ладу нафтопровід «Дружба» (відео)

Українські безпілотні літальні апарати знову вразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області. Про це повідомив командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»).

«На останок доби 21.08.25. НПС „УНЕЧО“ — пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин», — написав він.

Нагадуємо, що ЛВДС «Унеча» — один із найбільших вузлів нафтопроводів «Дружба» протяжністю 9 тисяч км, через який здійснюється постачання нафти до кількох регіонів Росії та на експорт. «Унєча» Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тон сировини.

Також дрони атакували російський Волгоград. Близько 10 вибухів пролунало над містом, повідомляють російські пабліки.

Очевидці розповіли, що було видно яскраві спалахи над Волгою. БПЛА летіли на низькій висоті. Від гучного звуку спрацювали сигналізації у автомобілів.

Зазначимо, що кілька днів тому дрони вже атакували Волгоград. Тоді у місті спалахнув нафтопереробний завод.

Зазначимо також, що станом на 20:30 вчорашнього ня на території Новошахтинського заводу нафтопродуктів Ростовської області продовжується потужна пожежа, полум’я охопило об’єкт, і вогонь не вдається загасити.

Як писали «ФАКТИ», напередодні в черговий раз було уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також ще низку важливих об’єктів на території рф.

Нагадаємо також, що в Угорщині була істерика через те, що був пошкоджений нафтопровід «Дружба».

