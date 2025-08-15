Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих

У росії, яка веде повномасштабну війну проти України, вибухнув пороховий цех заводу «Еластик» у Рязанській області. Число загиблих зросло до п'яти. Про це пише Telegram-канал ASTRA.

«Касимівським міжрайонним слідчим відділом слідчого управління СК росії по Рязанській області організовано процесуальну перевірку за фактом займання на одному з підприємств селища Лісове Шилівського району Рязанської області», — йдеться у повідомленні слідчого управління слідчого комітету по регіону.

Десять із двадцяти постраждалих у тяжкому стані. Під завалами залишаються ще не менше 20 осіб, доступ до них утруднений, із заводу евакуювали понад 100 осіб.

Будівля цеху повністю зруйнована. Попередньо вибух і подальша пожежа не пов'язані з атакою безпілотників і сталися через порушення техніки безпеки.

Підприємство знаходиться у Шилівському районі Рязанської області. У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки «Разряд», загинуло 17 людей.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 15 серпня росію атакували безпілотники. Вибухи пролунали у багатьох областях.

