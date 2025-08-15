- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
- 14:36 «Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
- 14:22 Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
- 14:01 Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків
- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
У росії, яка веде повномасштабну війну проти України, вибухнув пороховий цех заводу «Еластик» у Рязанській області. Число загиблих зросло до п'яти. Про це пише Telegram-канал ASTRA.
«Касимівським міжрайонним слідчим відділом слідчого управління СК росії по Рязанській області організовано процесуальну перевірку за фактом займання на одному з підприємств селища Лісове Шилівського району Рязанської області», — йдеться у повідомленні слідчого управління слідчого комітету по регіону.
Десять із двадцяти постраждалих у тяжкому стані. Під завалами залишаються ще не менше 20 осіб, доступ до них утруднений, із заводу евакуювали понад 100 осіб.
Будівля цеху повністю зруйнована. Попередньо вибух і подальша пожежа не пов'язані з атакою безпілотників і сталися через порушення техніки безпеки.
Підприємство знаходиться у Шилівському районі Рязанської області. У жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки «Разряд», загинуло 17 людей.
Як писали «ФАКТИ», у ніч на 15 серпня росію атакували безпілотники. Вибухи пролунали у багатьох областях.33
