Іржа на металевих кришках може зіпсувати ваші домашні заготовки. Щоб цього уникнути, скористайтеся перевіреним «бабусиним» методом, пише gazeta.ua.
1. Метод з олією
Після того як ви закрили банки, ретельно витріть кришки, щоб на них не залишилося жодної краплі вологи. Потім нанесіть тонкий шар звичайної олії на всю поверхню кришки. Олія створить захисну плівку, яка запобігатиме контакту металу з повітрям і вологою. Цей спосіб особливо корисний, якщо кришки мають мікротріщини чи подряпини.
2. Альтернативний метод з вазеліном
Якщо ви хочете ще надійніший захист, спробуйте використовувати вазелін. Він густіший за олію, тому краще тримається на поверхні. Просто нанесіть невелику кількість вазеліну на ватний диск і рівномірно покрийте ним кришку. Вазелін забезпечить тривалий захист навіть в умовах високої вологості.
Де і як зберігати консервацію, щоб уникнути іржі
• Місце зберігання: Зберігайте банки в сухому та прохолодному місці.
• Світло: Уникайте прямих сонячних променів.
• Температура: Захищайте консервацію від різких перепадів температури.
Регулярно перевіряйте кришки та, за потреби, оновлюйте захисний шар олії чи вазеліну. Це допоможе зберегти ваші зимові запаси в ідеальному стані.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати хрусткі солоні огірки з тархуном на зиму.51
