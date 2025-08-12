Смажений перець на зиму: рецепт без стерилізації, який зберігає літо в банці

Щоб зберегти смак літніх овочів на всю зиму є чудовий спосіб — консервація перцю. Вона дозволяє насолоджуватись ароматними, соковитими овочами навіть у холодну пору, коли свіжий перець дорогий або недоступний. Крім того, це швидка закуска, яка завжди під рукою — до м’яса, каш, картоплі чи просто на хліб. А ще — це економно, смачно і по-домашньому тепло.

Щоб насолоджуватись взимку свіжим болгарським перцем, не обов’язково його заморожувати, хоча і це чудовий варіант. Спробуйте цей рецепт смаженого маринованого перцю. Його вважають справжньою кулінарною перлиною, бо смажений солодкий перець з часником і петрушкою — це не просто заготовка, а спосіб зберегти літо в банці. Готується легко, без стерилізації, без варіння маринаду — лише аромат, смак і задоволення.

Перець виходить з легкою кислинкою, в міру солоний і солодкий, а часник і зелень додають йому характеру. Ідеально пасує до других страв, м’яса, каш або просто як закуска. Авторка рецепту, відома українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш радить: «Готуйте одразу кілька баночок — вони зникають швидше, ніж ви очікуєте».

Інгредієнти (на 1 літрову банку) Солодкий перець — 12−14 шт. (жовтий і червоний — найсмачніші)

Часник — 2−3 зубчики

Петрушка — 7−10 гілочок

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 2 ст. л.

Оцет 9% — 60 мл

Олія — для смаження (приблизно 2−3 ст. л.)

Окріп — для заливання

Приготування

Перець і петрушку промити. Кожну перчинку наколоти ножем або зубочисткою (7−10 проколів).

Банки ретельно вимити з содою, кришки прокип’ятити 2−3 хвилини. На дно банки покласти сіль, цукор, оцет і 3−4 гілочки петрушки.

Розігріти сковороду, додати олію. Обсмажити перець з усіх боків до рум’яної скоринки під кришкою, щоб уникнути бризк олії.

Готовий перець викладати в банку шарами, чергуючи з часником і петрушкою.

Коли банка заповнена по плечики, залити окропом до горлечка. Закатати, покачати банку для розчинення солі й цукру. Перевернути кришкою вниз, укутати на 1−2 доби. Зберігати в прохолодному місці.

