Смажений перець на зиму: рецепт без стерилізації, який зберігає літо в банці

22:01 12 серпня 2025
Смажений перець на зиму

Щоб зберегти смак літніх овочів на всю зиму є чудовий спосіб — консервація перцю. Вона дозволяє насолоджуватись ароматними, соковитими овочами навіть у холодну пору, коли свіжий перець дорогий або недоступний. Крім того, це швидка закуска, яка завжди під рукою — до м’яса, каш, картоплі чи просто на хліб. А ще — це економно, смачно і по-домашньому тепло.

Щоб насолоджуватись взимку свіжим болгарським перцем, не обов’язково його заморожувати, хоча і це чудовий варіант. Спробуйте цей рецепт смаженого маринованого перцю. Його вважають справжньою кулінарною перлиною, бо смажений солодкий перець з часником і петрушкою — це не просто заготовка, а спосіб зберегти літо в банці. Готується легко, без стерилізації, без варіння маринаду — лише аромат, смак і задоволення.

Перець виходить з легкою кислинкою, в міру солоний і солодкий, а часник і зелень додають йому характеру. Ідеально пасує до других страв, м’яса, каш або просто як закуска. Авторка рецепту, відома українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш радить: «Готуйте одразу кілька баночок — вони зникають швидше, ніж ви очікуєте».

Інгредієнти (на 1 літрову банку)

  • Солодкий перець — 12−14 шт. (жовтий і червоний — найсмачніші)
  • Часник — 2−3 зубчики
  • Петрушка — 7−10 гілочок
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Оцет 9% — 60 мл
  • Олія — для смаження (приблизно 2−3 ст. л.)
  • Окріп — для заливання

Приготування

Перець і петрушку промити. Кожну перчинку наколоти ножем або зубочисткою (7−10 проколів).

Банки ретельно вимити з содою, кришки прокип’ятити 2−3 хвилини. На дно банки покласти сіль, цукор, оцет і 3−4 гілочки петрушки.

Розігріти сковороду, додати олію. Обсмажити перець з усіх боків до рум’яної скоринки під кришкою, щоб уникнути бризк олії.

Готовий перець викладати в банку шарами, чергуючи з часником і петрушкою.

Коли банка заповнена по плечики, залити окропом до горлечка. Закатати, покачати банку для розчинення солі й цукру. Перевернути кришкою вниз, укутати на 1−2 доби. Зберігати в прохолодному місці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як на основі перцю і кабачків приготувати лечо на зиму, рецепт якого обов’язково попросять подруги.

60

