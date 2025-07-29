Цікавий присмак: хрусткі солоні огірки з тархуном на зиму

Огірки на зиму можна приготувати за різними рецептами. Щоб консервація мала неповторний смак, потрібно знати деякі секрети.

Солоні огірки на зиму з тархуном мають цікавий присмак й зберігають натуральність та хрумкість на довгі місяці, впевнені кулінари сайту «Шуба».

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Інгредієнти:

Огірки — 1 кг

Вода — 1 літр

Сіль- 1 ст. ложка

Тархун гілочка — 2 шт

Хрін — 25 г

Часник — 4 зубки

Кріп — 2 парасольки

Червоний перець чілі — ½ шт

Лист смородини — 5шт

Лист вишні — 5 шт

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Приготування:

Огірки середнього розміру замочити у холодній воді на кілька годин, потім добре помити й зрізати кінчики.

Листя помити, корінь хрону й часник почистити й нарізати шматочками.

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У чисті стерилізовані банки на дно покласти листя, зелень, часник, тархун.

Зверху щільно викласти огірки, насипати сіль і залити холодною питною водою.

Накрити капроновою кришкою й залиши при кімнатній температурі на 2 дні.

За 2 дні герметично закрити банки й поставити у прохолодне темне місце.

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Ми також розповідали, як приготувати мариновані огірки з гірчицею на зиму за рецептом фудблогерки Тетяни Юшиної. Огірки також можна законсервувати разом з перцем та цвітною капустою.

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