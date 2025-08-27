40.49 / 41.57 47.75 / 48.40
Бізнес на ухилянтах: на Одещині військові заробляли мільйони на втечі чоловіків з України

17:01 27 серпня 2025
На Одещині ДБР викрило масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон&nbsp;— Фото: ДБР

В Україні, де триває загальна мобілізація, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили злочинну групу, що займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України до невизнаного Придністров'я. Про це повідомили у відомстві.

За даними слідства, у 2024 році на території Одеської області діяла ціла мережа, до якої входили як військовослужбовці, так і цивільні посередники. Вони організували повний «пакет послуг» для втечі за кордон, обходячи офіційні пункти пропуску.

Як працювала схема

Організатори шукали «клієнтів» через спеціальні канали в месенджерах. Після цього вони займалися повним супроводом:

• Транспортування: Доставляли ухилянтів до прикордонної смуги.
• Інструктаж: Надавали детальні інструкції та маршрути для перетину кордону.
• Супровід: Забезпечували «фактичний або онлайн супровід» під час перетину кордону, а також контакти з пособниками у Молдові.
• Вартість: Ціна «послуг» становила від 5 до 10 тисяч доларів з однієї особи.

Слідство вже підтвердило незаконне переправлення щонайменше 36 чоловіків.

Наразі кільком військовослужбовцям, причетним до схеми, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно біля Ужгорода затримали порушників, які намагалися перетнути кордон на самокатах.

64

