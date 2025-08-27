Бізнес на ухилянтах: на Одещині військові заробляли мільйони на втечі чоловіків з України

- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
В Україні, де триває загальна мобілізація, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили злочинну групу, що займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України до невизнаного Придністров'я. Про це повідомили у відомстві.
За даними слідства, у 2024 році на території Одеської області діяла ціла мережа, до якої входили як військовослужбовці, так і цивільні посередники. Вони організували повний «пакет послуг» для втечі за кордон, обходячи офіційні пункти пропуску.
Як працювала схема
Організатори шукали «клієнтів» через спеціальні канали в месенджерах. Після цього вони займалися повним супроводом:
• Транспортування: Доставляли ухилянтів до прикордонної смуги.
• Інструктаж: Надавали детальні інструкції та маршрути для перетину кордону.
• Супровід: Забезпечували «фактичний або онлайн супровід» під час перетину кордону, а також контакти з пособниками у Молдові.
• Вартість: Ціна «послуг» становила від 5 до 10 тисяч доларів з однієї особи.
Слідство вже підтвердило незаконне переправлення щонайменше 36 чоловіків.
Наразі кільком військовослужбовцям, причетним до схеми, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави. Досудове розслідування триває.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно біля Ужгорода затримали порушників, які намагалися перетнути кордон на самокатах.64
