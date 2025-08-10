- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
ВЛК для військовозобов'язаних із відстрочкою або бронюванням: у Міноборони розставили крапки над «і»
В Україні, де триває загальна мобілізація, військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
«Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560», — йдеться у повідомленні.
Винятками є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:
• приймаються на військову службу за контрактом;
• були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);
• самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запустили автоматичну систему постановки на військовий облік в «Оберіг». Тепер дані військовозобов'язаних вноситимуться без необхідності відвідувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Система синхронізується з державними реєстрами, що значно спрощує процес, дозволяючи уникнути черг, довідок і особистих візитів.96
