ВЛК для військовозобов'язаних із відстрочкою або бронюванням: у Міноборони розставили крапки над «і»

В Україні, де триває загальна мобілізація, військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560», — йдеться у повідомленні.

Винятками є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

• приймаються на військову службу за контрактом;

• були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

• самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запустили автоматичну систему постановки на військовий облік в «Оберіг». Тепер дані військовозобов'язаних вноситимуться без необхідності відвідувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Система синхронізується з державними реєстрами, що значно спрощує процес, дозволяючи уникнути черг, довідок і особистих візитів.

