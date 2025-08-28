Коли копати картоплю у вересні: чому досвідчені городники не радять робити це в повний місяць і після дощу

Вересень — традиційний час збору картоплі для більшості українців. Щоб зберегти врожай до весни, важливо знати й коли не варто її копати. Досвідчені городники діляться своїми порадами та прикметами, що допомагають уникнути помилок і зберегти смак та якість бульб, пише На пенсії.

Коли картоплю краще не копати: народні прикмети

• Повний місяць і Молодик. За народними повір'ями, ці фази місяця несприятливі для збору картоплі. Під час повного місяця ґрунт насичується вологою, тому картопля стає мокрою і швидше псується. А в Молодик бульби містять менше крохмалю, дрібніші та гірше зберігаються.

• Після сильної грози. Надмірна волога в ґрунті підвищує ризик захворювання картоплі на фітофтороз. Краще зачекати кілька днів, поки земля трохи підсохне.

• Різкі температурні коливання. Якщо погода нестабільна — дуже спекотно або, навпаки, холодно та волого, — краще перенести збір урожаю. Спека робить картоплю м'якою, а холод знижує її стійкість до тривалого зберігання.

Дотримання цих порад, перевірених часом, допоможе вам зберегти значну частину врожаю, щоб насолоджуватися смачною картоплею аж до наступної весни.

