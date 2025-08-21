Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року

Полуниця розростається, випускає нові розетки і з часом їй стає тісно на ділянці, що впливає на врожай. Тому її потрібно пересаджувати, щоб забезпечити рослині більше простору та поживних речовин, інформує ТСН.

Пересадку найкраще проводити восени, з серпня по вересень. Восени вологість і помірна температура допомагають рослині прижитися. Навесні, хоча теж можна пересаджувати, є ризик замерзання або засихання через змінну погоду, тому восени це безпечніше.

Для посадки оберіть добре дреновану ділянку з низьким рівнем ґрунтових вод. Полуниця не любить кислі або заболочені ґрунти, а також місця з сильними вітрами. Перед посадкою очищайте ділянку від бур'янів, перекопуйте і вносьте органічні та мінеральні добрива. Якщо є шкідники, обробіть ґрунт спеціальними засобами ще до пересадки.

Не садіть полуницю на місці, де росли пасльонові культури (помідори, картопля), бо ґрунт для неї буде бідним. Найкраще садити після зернових чи бобових.

За два-три тижні до пересадки внесіть компост чи перепрілий гній. Кущики потрібно садити з інтервалом 25−30 см, а між рядами — 60−80 см. Для полуниць старше 2 років ідеальний метод — ділення куща. Обережно викопайте кущ, вимийте коріння, розділіть його на ріжки і підготуйте саджанці.

Перед посадкою обробіть коріння фунгіцидом, щоб уникнути хвороб. Якщо коренева система слабка, використовуйте стимулятори росту. Обріжте листя, залишаючи 1−2 листки, щоб зменшити випаровування вологи.

Кореневу шийку саджанця розміщуйте на рівні ґрунту, не заглиблюйте занадто глибоко. Розправте коріння у ямці. Перші два тижні після посадки ґрунт має бути вологим, щоб рослина прижилася. За цим треба стежити.

