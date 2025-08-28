«Нова пошта» попередила про затримки з доставкою посилок через російський удар по Києву

У ніч на 28 серпня 2025 року росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо «Нової пошти», влучання прийшлося на автодвір. Про це повідомили в компанії.

Унаслідок удару постраждали троє працівників компанії:

- Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

- Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

- Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

«„Нова пошта“ вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною. Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом ворогом було використано — 629 засобів повітряного нападу.

