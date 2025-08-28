41.04 / 41.53 47.80 / 48.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вночі росія запустила по Україні майже 600 дронів і понад 30 ракет, — Повітряні сили

11:52 28 серпня 2025
Росія 28 серпня здійснила наймасштабнішу атаку на Україну

У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Загалом ворогом було використано — 629 засобів повітряного нападу:

- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 20 крилатих ракет Х-101.

РЕКЛАМА

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

РЕКЛАМА

ЗМІ також повідомляють, що рф атакувала Київ реактивними дронами «Герань-3», здатними розвивати високу швидкість. Силовим агрегатом БпЛА є двигун PBS TJ40-G2, який виготовлений компанією PBS Velká Bíteš у Чехії.

РЕКЛАМА

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.

«Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих — троє дітей. Найменшій дівчинці три роки. Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 28 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами.

107

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів