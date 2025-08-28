Вночі росія запустила по Україні майже 600 дронів і понад 30 ракет, — Повітряні сили

У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом ворогом було використано — 629 засобів повітряного нападу:

- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 20 крилатих ракет Х-101.

РЕКЛАМА

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

РЕКЛАМА

ЗМІ також повідомляють, що рф атакувала Київ реактивними дронами «Герань-3», здатними розвивати високу швидкість. Силовим агрегатом БпЛА є двигун PBS TJ40-G2, який виготовлений компанією PBS Velká Bíteš у Чехії.

РЕКЛАМА

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.

«Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих — троє дітей. Найменшій дівчинці три роки. Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 28 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами.

107

Читайте нас у Facebook