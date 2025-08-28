- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
- 15:22 Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий
- 15:22 Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
- 15:06 Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина
- 14:52 Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
Вночі росія запустила по Україні майже 600 дронів і понад 30 ракет, — Повітряні сили
У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Загалом ворогом було використано — 629 засобів повітряного нападу:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 20 крилатих ракет Х-101.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:
- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.
ЗМІ також повідомляють, що рф атакувала Київ реактивними дронами «Герань-3», здатними розвивати високу швидкість. Силовим агрегатом БпЛА є двигун PBS TJ40-G2, який виготовлений компанією PBS Velká Bíteš у Чехії.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.
«Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих — троє дітей. Найменшій дівчинці три роки. Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», в ніч на 28 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами.107
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку