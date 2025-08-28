Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині (фото)

В Україні знову сталася страшна автотроща. На Кіровоградщині в ДТП загинули шестеро осіб. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 02:00 на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине поблизу с. Розсохуватка. Внаслідок події загинуло шестеро осіб, серед яких дитина. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р. н», — йдеться у повідомленні.

У результаті автопригоди водій автобуса МAN та п'ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці.

«Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми, їх доправлено до медичного закладу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події», — повідомили в поліції.

