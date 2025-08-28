- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
- 15:22 Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий
- 15:22 Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
- 15:06 Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина
- 14:52 Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині (фото)
В Україні знову сталася страшна автотроща. На Кіровоградщині в ДТП загинули шестеро осіб. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.
«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 02:00 на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине поблизу с. Розсохуватка. Внаслідок події загинуло шестеро осіб, серед яких дитина. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р. н», — йдеться у повідомленні.
У результаті автопригоди водій автобуса МAN та п'ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці.
«Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми, їх доправлено до медичного закладу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події», — повідомили в поліції.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома українська телеведуча потрапила у ДТП разом зі своєю маленькою дитиною.181
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку