Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий

У четвер, 28 серпня, під час масованої комбінованої атаки на Україну російські війська уразили один з українських військових кораблів. Один член екіпажу загинув, кілька поранено.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає «Укрінформ».

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», — цитує видання Плетенчука.

Водночас російське міноборони щодо ураження українського корабля прозвітувало так: «Із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі Дунаю завдано поразки середньому розвідувальному кораблю „Сімферополь“ ВМС України. Внаслідок атаки український корабель затонув».

«Сімферополь» — розвідувальний корабель Військово-морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований заводі «Кузня на Рибальському». Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту у 2021 році.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі українські розвідники уразили малий ракетний корабель росіян проєкту «буян-м», що є носієм ракет типу «Калібр».

