41.04 / 41.53 47.80 / 48.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий

15:22 28 серпня 2025
Корабель введений до складу українського флоту у 2021 році.

У четвер, 28 серпня, під час масованої комбінованої атаки на Україну російські війська уразили один з українських військових кораблів. Один член екіпажу загинув, кілька поранено.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає «Укрінформ».

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», — цитує видання Плетенчука.

Водночас російське міноборони щодо ураження українського корабля прозвітувало так: «Із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі Дунаю завдано поразки середньому розвідувальному кораблю „Сімферополь“ ВМС України. Внаслідок атаки український корабель затонув».

РЕКЛАМА

«Сімферополь» — розвідувальний корабель Військово-морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований заводі «Кузня на Рибальському». Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту у 2021 році.

Нагадаємо, 28 серпня в Азовському морі українські розвідники уразили малий ракетний корабель росіян проєкту «буян-м», що є носієм ракет типу «Калібр».

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів