Українські розвідники підбили військовий корабель росіян в Азовському морі (відео)
Сили оборони України продовжують нищити ворога. Воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту «буян-м», що є носієм ракет типу «Калібр». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
«28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР „Примари“ в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 „буян-м“ ― носій крилатих ракет „калібр“», — йдеться у повідомленні.
Так, бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія «калібрів».
«У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску „калібрів“ у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Збройна боротьба триває!» — повідомили в ГУР.
Як писали «ФАКТИ», ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств.
