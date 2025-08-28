41.04 / 41.53 47.80 / 48.43
Українські розвідники підбили військовий корабель росіян в Азовському морі (відео)

12:51 28 серпня 2025
Українська розвідка пошкодила російський ракетний корабель

Сили оборони України продовжують нищити ворога. Воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту «буян-м», що є носієм ракет типу «Калібр». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР „Примари“ в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора росії проєкту 21631 „буян-м“ ― носій крилатих ракет „калібр“», — йдеться у повідомленні.

Так, бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія «калібрів».

«У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску „калібрів“ у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Збройна боротьба триває!» — повідомили в ГУР.

Як писали «ФАКТИ», ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств.

114

