Як українцям оформити компенсацію за зруйноване ворогом житло: в «Дії» нагадали правила

Сьогодні Україна зазнала чергового масованого удару від російських терористів. Понад 30 ракет і майже 600 ударних дронів ворог випустив по країні. Тільки в Києві загинули 17 людей, серед яких четверо дітей, є поранені, зруйновані будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Українці можуть отримати сертифікат на відновлення житла або грошову компенсацію за зруйновані будинки та квартири. Для цього потрібно подати заяву через застосунок «Дія» або ЦНАП та пройти перевірку документів.

Алгоритм дій такий:

Фіксуєте пошкодження в «Дії» або в ЦНАПі

Подаєте заяву

Чекаєте на рішення

Отримуєте компенсацію або житловий сертифікат.

Зазначається, що ця програма працює в рамках державного проєкту «єВідновлення».

РЕКЛАМА

Крім внутрішньої програми відновлення, українцям важливо заявляти про свої втрати і на міжнародному рівні. Для цього створено Реєстр збитків у Гаазі, який фіксує наслідки російської агресії.

До Реєстру можна подати заяви про:

А3.1. Пошкодження або знищення житла

А3.2. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна

А2.1. Смерть близького члена сімʼї

А2.3. Серйозні тілесні ушкодження.

РЕКЛАМА

Кожна подана заява не тільки дає шанс отримати компенсацію у майбутньому, вона є доказовою базою для міжнародних судів проти росії. Фіксація руйнувань та злочинів допомагає Україні формувати міжнародну позицію і змушує світ визнавати наслідки війни та злочини росії в Україні.

31

Читайте нас у Facebook