Виплати за пошкоджене війною житло: як отримати компенсацію через «єВідновлення»

Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене та зруйноване війною житло. Для цього потрібно подати онлайн-заявку для участі у програмі «єВідновлення».

Про це нагадують у повідомленні на сайті програми.

«єВідновлення» — 10 травня в Україні стартувала програма з такою назвою, у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі уряд буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте Кабмін вже почав розширювати програму.

Подати заяву на виплату грошей можна онлайн через застосунок «Дія». Перед цим потрібно відкрити картку в одному з банків-учасників програми: «А-Банк», monobank, «ПриватБанк», ПУМБ, Sense Bank.

Після подання заяви спеціальна комісія повинна розглянути її та схвалити суму виплат. У разі схвалення власник пошкодженого житла отримає сповіщення, а згодом і кошти на рахунок «єВідновлення».

Витратити кошти можна на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній для відновлення житла. Повний перелік компаній з'явиться на сайті «єВідновлення».

Як повідомлялось, Кабмін запустив другий етап програми «єВідновлення». Тепер українці зможуть отримати від держави кошти на будівництво будинку або придбання іншого житлового приміщення.

Нагадаємо, держава буде проводити перевірки цільового використання коштів за програмою «єВідновлення».

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