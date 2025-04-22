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Спорт

Украинский призер чемпионатов мира и Европы трудоустроился в россии (фото)

12:01 22 апреля 2025
Вадим Тасоев

Многократный призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе 50-летний Вадим Тасоев, с 1998 года представлявший на международных соревнованиях Украину, нашел работу в россии, сообщает Tribuna. Ранее в рф трудоустроился экс-футболист сборной Украины Геннадий Зубов.

Уроженец Владикавказа Тасоев после завершения карьеры возглавлял молодежную сборную Украины. Но теперь перебрался в россию. Как сообщает руководящий спортивный орган Северной Осетии, Тасоева назначили старшим тренером молодежной сборной региона до 21 года. Кстати, спортсмен и раньше попадал в скандальную хронику. К примеру, в 2018-м он отличился тем, что сделал совместное фото с российскими атлетами, добавив подпись «Спорт вне политики».

Добавим, что в составе сборной Украины Тасоев трижды завоевал «бронзу» на чемпионатах мира и пять раз добыл награды на чемпионатах Европы (три «бронзы, два «серебра»). Кроме того, борец представлял Украину на Олимпийских игр в Сиднее-2000 и Афинах-2004.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Украины стал главным тренером российского клуба.

Фото из соцсетей

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