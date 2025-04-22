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Происшествия

Уже вторая потеря в семье: на войне погиб защитник с Полтавщины

20:34 22 апреля 2025
57-летний Сергей Перлов

Жгучая боль и горечь войны в Пасхальную неделю ворвались в Оржицкую громаду. 18 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб воин Сергей Перлов. Ему навеки 57 лет, сообщает поселковый совет.

«Сергей очень рано потерял маму, поэтому его воспитывала бабушка Ульяна, которая привила внуку достойные человеческие качества, трудолюбие и ответственность. Сразу после получения диплома по специальности сварщика, он начал свою трудовую деятельность. Работал на комбикормовом заводе, потом на ремонтно-транспортном предприятии. Мужчина никогда не сидел без дела, добросовестно работал на благо своей семьи, был надежной опорой для жены Аллы, гордился своими детьми Татьяной и Сергеем, вырастил внука Давида. Его знали и уважали как общительного и надежного человека, хорошего хозяина».

В декабре 2022 года Сергей Перлов был мобилизован в ряды ВСУ. Служил честно и самоотверженно, до последнего вздоха.

«Вечная память герою, который отныне в Небесном войске стал рядом с погибшим зятем — Дмитрием Ивахненко».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели на фронте воина из Хмельницкой области, который уже определился с датой свадьбы.

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