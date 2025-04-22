Уже вторая потеря в семье: на войне погиб защитник с Полтавщины

Жгучая боль и горечь войны в Пасхальную неделю ворвались в Оржицкую громаду. 18 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб воин Сергей Перлов. Ему навеки 57 лет, сообщает поселковый совет.

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«Сергей очень рано потерял маму, поэтому его воспитывала бабушка Ульяна, которая привила внуку достойные человеческие качества, трудолюбие и ответственность. Сразу после получения диплома по специальности сварщика, он начал свою трудовую деятельность. Работал на комбикормовом заводе, потом на ремонтно-транспортном предприятии. Мужчина никогда не сидел без дела, добросовестно работал на благо своей семьи, был надежной опорой для жены Аллы, гордился своими детьми Татьяной и Сергеем, вырастил внука Давида. Его знали и уважали как общительного и надежного человека, хорошего хозяина».

В декабре 2022 года Сергей Перлов был мобилизован в ряды ВСУ. Служил честно и самоотверженно, до последнего вздоха.

«Вечная память герою, который отныне в Небесном войске стал рядом с погибшим зятем — Дмитрием Ивахненко».

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