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Знала, что в моей жизни будет пипец: Наталка Денисенко прокомментировала свой развод

14:52 22 апреля 2025
Наталка Денисенко

Популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Наталка Денисенко, которая рассказала об изменениях во время войны, призналась в сложном периоде в жизни. Стало известно, что актриса разводится со своим мужем, актером и военным Андреем Фединчиком, после восьми лет брака. Пара воспитывает сына Андрея. Еще в конце 2024 года Денисенко выкладывала романтическую фотосессию вместе с мужем, а в феврале 2025-го трогательно поздравляла Фединчика с днем рождения.

На своей странице в социальной сети Наталка рассказала, что была готова к тому, что ее личную жизнь будут обсуждать. Также сложный период в личном не стал для нее неожиданностью. Актриса призналась, что все время советуется со своими «духовными наставниками» и астрологами, которые предупреждают ее обо всех проблемах в жизни.

«Последний год я работала со многими специалистами, — призналась Наталка. — У меня сейчас в жизни очень тяжелый период. Но прикол в том, что я знала, что у меня тяжелый период будет и что будет дальше. Но я подготовлена благодаря всем этим людям».

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Сейчас актриса вместе со спектаклем в Черновцах, откуда на своей странице выставляет сториз.

«Хорошо, что я знала, что в моей жизни будет пипец, — написала Денисенко. — И знаю, какой пипец и сплетни будут в ближайшее время. Поэтому немножко подготовлена к этим событиям».

Ранее Владимир Остапчук трогательно обратился к жене.

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