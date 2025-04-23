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Деньги

Коммунальные тарифы слишком высоки: как на них можно сэкономить

11:23 23 апреля 2025
Вода из крана. Скрин с видео

Хотя в текущем году не прогнозируют роста цен на природный газ и отопление, это не коснется, например, электроэнергии или воды, которые могут вырасти в цене. По этой причине украинцам не мешает научиться экономить.

Как это можно сделать, советует РБК-Украина через эксперта в сфере жилищно-коммунальных хозяйств Владимира Гуцула. По его словам, прежде всего необходимо изменить свои бытовые привычки, которые сильнее всего влияют на потребление ресурсов.

Например, чтобы заварить чашку чая в 200 граммов, в чайник льют 1,5 литра воды, что ведет к росту потребления как воды, так и газа или электричества, чтобы ее вскипятить. Другой способ — покупка энергосберегающей техники с классом энергоэффективности — А, А+, А++.

Также можно использовать следующие способы:

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  • установить энергоэффективные LED-лампы;
  • поставить солнечные панели;
  • использовать программируемые терморегуляторы для батарей и котлов, что позволяет автоматически поддерживать различные температурные режимы в зависимости от времени суток и присутствия людей в квартире. Например, в период отсутствия жильцов температура снижается до 10 °C, а перед возвращением — повышается до комфортных 20 °C. Это снижает нагрузку на систему отопления и позволяет избежать лишних расходов;
  • установить аэраторы на краны, эти насадки смешивают воду с воздухом, сохраняя ощущение мощного напора, хотя фактический расход воды значительно меньше.

В список практических решений эксперт рекомендует установить индивидуальные счетчики тепла и воды, что мотивирует контролировать расходы и уменьшать плату за потребляемые ресурсы, и утеплить окна и двери.

Если вы входите в состав ОСМД, можно подумать об участии в государственных и местных программах энергоэффективности, по которым до 70% расходов на энергосбережение может оплатить центральная или местная власть.

Если же энергосбережение для вас слишком дорого, можно подумать о субсидии на оплату коммунальных услуг, оформление которых как раз началось.

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