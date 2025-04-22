Полиция предупредила украинцев об опасности в поминальные дни

Во время поминальных дней наибольшей угрозой для граждан при посещении кладбищ являются взрывоопасные предметы и обстрелы со стороны армии россии. Об этом в телеэфире сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский, пишет «Укринформ».

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«Самые серьезные опасности, которые могут встретить граждане, посещая кладбища, — это неразорвавшийся снаряд или любые другие находящиеся там боеприпасы. Возможно, это закладки разного вида взрывоопасных предметов, которые оставались там еще недообследованные… Также это обстрелы, которые могут быть в случае значительного скопления граждан, а такое может быть, если несколько десятков граждан посещают кладбище. Враг может это расценить как скопление военнослужащих, соответственно попытаться ударить по таким районам», — рассказал он.

Серединский призвал граждан, обнаруживающих такие предметы, не проводить с ними никаких манипуляций, отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону правоохранителям.

«Сейчас происходит обследование отдельных кладбищ относительно их безопасности, это наши коллеги взрывотехнических подразделений осматривают. Также сейчас проходит ряд совещаний, связанных с введением запретов на посещение кладбищ. Это в первую очередь касается прифронтовых и деоккупированных территорий. У нас уже есть такие решения в Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях по запрету посещения отдельных кладбищ в отдельных территориальных громадах — их около тысячи. Обращаюсь к гражданам соблюдать эти требования и запреты, поскольку они очень просты, но позволяют сохранить здоровье и жизнь наших людей», — подчеркнул он.

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