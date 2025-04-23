Маск хочет оставить работу в правительстве США: в СМИ назвали причины

Когда Илон Маск и президент Дональд Трамп, против политики которого не утихают протесты в США, приказали всем федеральным работникам еженедельно отправлять электронные письма с перечнем пяти достижений, они предупредили о суровых последствиях: невыполнение будет считаться отставкой. Маск назвал электронные письма мерой подотчетности, пишет The Washington Post.

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Но записи, полученные The Washington Post, а также интервью с тремя десятками руководителей и служащих в правительстве показывают, что чиновники отказались выполнять основные аспекты директивы с самого начала. Согласно электронному письму, на брифинге для высших офицеров отдела кадров правительства, который состоялся всего через два дня после того, как директива Маска была передана всем федеральным служащим 22 февраля, управление персоналом заявило, что эта инициатива добровольная и невыполнение требований не будет считаться отставкой.

Миллиардер Илон Маск готовится уйти из правительства в мае этого года, и его влияние ослабнет, но противоречивые сообщения и путаница имели предсказуемый результат. По состоянию на апрель правительственные агентства придерживаются непоследовательной политики в отношении ответов на электронные письма, согласно анализу Post, ссылающегося на разговоры с сотрудниками, которые все говорили на условиях анонимности из-за страха мести.

Некоторые федеральные агентства перестали требовать обратных сообщений. Уменьшается количество отделов, которые требуют строгого соответствия, тогда как другие говорят, что требуют ответы на электронные письма, но не проверяют соответствие и не отслеживают ответы. Многие федеральные работники, которые все еще отвечают на сообщения, либо создают слегка модифицированные версии одного и того же шаблона каждую неделю, или воспринимают все как шутку, например, предоставляя ответы на иностранном языке.

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Представитель Белого дома отказался комментировать, сколько агентств все еще требуют электронные письма. Маск также не ответил на запрос о комментарии.

Маск объявил о требовании электронных отчетов, лишь через несколько недель после начала кампании его US DOGE Service, направленной на сокращение правительства и расходов. Миллиардер тогда заявил, что подчиняется указаниям Трампа быть более «агрессивным» по отношению к федеральным работникам.

Он заявил, что хочет ежедневно получать электронное письмо с темой «Что вы делали на прошлой неделе» и попросил предоставить пять пунктов достижений, что вызвало ужас среди государственных служащих. Многие волновались как из-за возможных проблем с конфиденциальностью, так и из-за того, что они потеряют работу, если не будут отвечать. Некоторым из главных советников Трампа и кандидатов в Кабинет министров также не понравилась идея электронной почты Маска — и после негативной реакции Белый дом объяснил, что секретари Кабинета министров могут решать, должны ли их сотрудники писать еженедельные отчеты о достижениях.

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В последние недели все больше людей отказываются. Агентство по охране окружающей среды в конце марта сообщило сотрудникам, что задание будет считаться «поощряемым, но необязательным».

Непонятно, когда именно Маск уйдет из правительства, но его статус специального государственного служащего истекает в конце мая. Миллиардер готов уйти, потому что он устал от того, что он считает «серией неприятных и неэтичных нападок со стороны политических левых», по словам человека, знакомого с Маском.

Ранее сообщалось, что Илон Маск потратил по меньшей мере 288 миллионов долларов на выборы президента Дональда Трампа, а также о том, что Макрон считает, что Маск вмешивается в европейскую политику.

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