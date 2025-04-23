Праздники завершаются: что будет с ценами на продукты после Пасхи — прогноз экономиста

В преддверии Пасхи в торговых сетях был зафиксирован «неплохой» тренд: начали снижаться цены на некоторые овощи и фрукты.

А что будет с ценами на продукты после праздников, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает 24 канал.

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По его наблюдениям, обычно после Пасхи стоимость продовольственной корзины снижается. В этом году к этим факторам добавилось еще и вмешательство Антимонопольного комитета, предупредившего участников, что за их действиями на рынке следят — поэтому яйца не дорожали.

В целом, по мнению экономиста, существенно цены на продукты в Украине начнут падать в конце мая — начале июня.

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Он отметил, что как только появятся первые поступления овощей с открытого грунта с нашей территории, то продовольственная корзина будет существенно дешевле.

Также эксперт сообщил, что пасхальная корзина в этом году на 18 — 19% дороже, чем в прошлом году. В частности, пасха подорожала на 27% из-за роста цен на муку, сахар, сливочное масло. При этом домашняя колбаса — на 6%, сало на 2,5%, твердый и мягкий творог — от 9 до 12%. Инфляция составляет 14,6%, а потребительская корзина выросла в цене более чем на 15%.

Вместе с тем, с 1 мая в Украине может начать дорожать горючее. Это связано с тем, что все АЗС должны добавлять к горючему по меньшей мере 5% так называемого биоэтанола или спирта, произведенного из растительных компонентов, прежде всего из кукурузы.

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