В брянске ликвидировали ведущего конструктора российских РЭБов

В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны.

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По информации источников, в ночь с 17 на 18 апреля в городе взорвался автомобиль, принадлежавший руководителю конструкторского бюро Брянского электромеханического завода — ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии рф.

Известно, что автомобиль евгения рытикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим человеком, также погибшим в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

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Евгений ритиков. Фото росСМИ

Источники в Силах обороны отмечают, что рытиков был ответственен в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ «Красуха». Он считается одной из самых современных радиоэлектронных станций борьбы россиян. Предназначен для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Также напомним, что в пятницу, 25 апреля, российские СМИ сообщили, что в Балашихе под москвой взорвался автомобиль российского генерала. Впоследствии стало известно, что погиб 59-летний ярослав москалик — высокопоставленный генерал генштаба рф. Российские силовики официально подтвердили гибель Москалика в Подмосковье и возбудили уголовное дело. Следственный комитет рф заявил, что классифицировал взрыв авто как убийство.

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