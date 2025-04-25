41.22 / 41.86 47.04 / 47.80
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В брянске ликвидировали ведущего конструктора российских РЭБов

14:15 25 апреля 2025
Горящий автомобиль. Фото из соцсетей

В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны.

По информации источников, в ночь с 17 на 18 апреля в городе взорвался автомобиль, принадлежавший руководителю конструкторского бюро Брянского электромеханического завода — ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии рф.

Известно, что автомобиль евгения рытикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим человеком, также погибшим в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

РЕКЛАМА
Евгений ритиков. Фото росСМИ

Источники в Силах обороны отмечают, что рытиков был ответственен в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ «Красуха». Он считается одной из самых современных радиоэлектронных станций борьбы россиян. Предназначен для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Также напомним, что в пятницу, 25 апреля, российские СМИ сообщили, что в Балашихе под москвой взорвался автомобиль российского генерала. Впоследствии стало известно, что погиб 59-летний ярослав москалик — высокопоставленный генерал генштаба рф. Российские силовики официально подтвердили гибель Москалика в Подмосковье и возбудили уголовное дело. Следственный комитет рф заявил, что классифицировал взрыв авто как убийство.

РЕКЛАМА

332

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение об отношениях: что происходит в семье

Карты Таро, фото из открытых источников

Близнецам — «Туз кубков», Овнам — «Королева Пентаклей», а Ракам — «Колесо Фортуны»: расклад Таро на уикенд от мольфара

Вручение музыкальной премии YUNA-2025

«Я в шоке»: названы победители музыкальной премии YUNA-2025 (фото)

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта