Двух раз для полного счастья маловато: Брэд Питт заявил, что готов жениться на Инес де Рамон

Голливудский сердцеед Брэд Питт, изо всех сил пытающийся сохранить любовь, уверен, что в третьем браке ему точно повезет.

Об этом пишет RadarOnline.com со ссылкой на инсайдера из числа друзей знаменитости.



61-летняя звезда фильма «Бойцовский клуб» сделал предложение выйти за него 32-летней дизайнерке ювелирных изделий Инес де Рамон перед тем, как отправиться на шесть недель в Новую Зеландию для съемок нового фильма.

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«Бред наконец-то чувствует себя свободным от своего прошлого и, казалось бы, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом с ней, независимо от того, как далеко он ездит по работе» , — цитирует издание инсайдера.

Влюбленный обладатель «Оскара», очевидно, щедро осыпал Инес подарками и даже свозил ее на съемочную площадку через полмира, чтобы убедиться, что она знает, что он чувствует к ней.

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«Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что она продолжала стоять на его стороне, независимо от того, насколько упорной стала борьба или как долго она продолжалась» , — сказал инсайдер.

Брэд, который ранее был женат на красавице из сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, попытается найти свое счастье с женщиной, не имеющей никакого отношения к шоу-бизнесу.

«Он любит быть с кем-то, кто не в индустрии, и не чувствует потребности конкурировать с ним» , — отметил инсайдер. — Я уверен, что это большое облегчение для него".

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Напомним, что в Голливуде говорят, что бывшей Брэда Питта Анжелины Джоли тоже «наклеивается» новая любовь — и тоже знаменитостью — бывшим мужем Дженнифер Лопес Беном Аффлеком. Неужели намечается новый «сериальчик» с любовью и расставанием?

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