ООН ограничила поддержку переселенцев в Украине из-за США

В результате в Украине многие ее граждане стали переселенцами. Агентство ООН по делам беженцев сообщило о сокращении помощи для вновь прибывших украинских переселенцев из-за уменьшения финансирования со стороны США, пишет gazeta.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Так, американская помощь, которая в 2024 году составляла 40% общего бюджета организации, была приостановлена. Это заставило ООН ограничить ряд важных гуманитарных программ.

«Некоторые из программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке США, приостанавливаются», — отметила представитель Агентства ООН по делам беженцев Украины Каролина Линдхольм Биллинг.

Среди наибольших потерь — программы психологической и социальной поддержки, материалы для экстренного строительства жилья и денежная помощь. Остальные западные доноры также снизили объемы финансирования, поскольку переориентировались на увеличение оборонных расходов.

РЕКЛАМА

Как следствие, призыв агентства о выделении 3,32 млрд долларов в поддержку 8,2 млн человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.

«Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет. Мы призываем доноров предоставить необходимое финансирование, чтобы мы могли продолжить оказывать помощь тем, кто в этом больше нуждается», — сказала Биллинг.

Также стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату пособий для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью до конца мая. Об этом сообщили на правительственном портале.

РЕКЛАМА

«Получателям помощи дополнительно никуда обращаться не нужно. Она будет выплачена тем же способом, каким человек уже получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту)», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», внутренне перемещенные лица и вернувшиеся из-за границы граждане теперь могут получить финансовую поддержку на аренду жилья.

137

Читайте нас в Facebook