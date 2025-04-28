Бой-реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе 38-летним украинцем Александром Усиком (23 победы, из них — 14 нокаутом) и обладателем титула IBF 27-летним британцем Дэниелем Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения) состоится 19 июля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли», где украинец еще не боксировал, а британец провел один бой, официально сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

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«Я благодарен Богу за возможность снова сразиться за звание абсолютного чемпиона, — заявил Александр Усик. — Спасибо, Дэниел, за то, что позаботился о моем поясе IBF — теперь я хочу его вернуть».

«Это бой, который я хотел и требовал, и теперь у меня есть шанс поквитаться с Александром Усиком, — отметил Дэниел Дюбуа. — Я должен был выиграть первый поединок, но мне было отказано в этом решением рефери, поэтому на этот раз я не совершу ошибку перед моими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Теперь я более сильный и опасный боец, и Усик сам в этом убедится 19 июля. Я хотел бы поблагодарить своего промоутера Фрэнка Уоррена за то, что он сделал это для меня, и я намерен отплатить ему, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе».

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Напомним, что первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, и тогда украинец победил соперника техническим нокаутом в 9-м раунде.

Видеообзор боя Александр Усик — Дэниел Дюбуа

После боя в Польше Усик успел дважды победить решением судей британца Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира.

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Правда, после первого поединка с Цыганским королем украинский олимпийский чемпион отказался от пояса IBF, который позже, после победы нокаутом на «Уэмбли» над Энтони Джошуа, завоевал Дэниел Дюбуа.

В феврале британец должен был защищать в Эр-Рияде свой титул в бою с новозеландцем Джозефом Паркером, но не вышел на ринг из-за болезни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик представил свою эксклюзивную коллекцию часов с бриллиантами.

Фото X Queensberry Promotions



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