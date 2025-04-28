В стиле «русалочки»: Наталья Могилевская поразила подарком для младшей дочери (фото)
Известная певица Наталья Могилевская, которая в начале большой войны стала мамой для двух сестер, отпраздновала день рождения младшей дочери. Праздник для пятилетней Сони проходил в стиле ее любимого мультфильма «Русалочка». На своей странице в социальной сети Наталья поделилась фотографиями и видео с празднования и рассказала о процессе подготовки к нему. Певица решила подключить к нему и саму Соню.
- Мы делаем день рождения в силе Русалочки, — рассказала Наталья. — все декорации будут также в этом стиле.
Могилевская также устроила дочери квест по территории загородного дома, где они живут. Девочка шла по стрелкам, нарисованным на земле и находила подарки — розовые кроссовки, пижаму и кошку-вазочку.
- Мы решили приобщить Соню к приготовлению праздника, — сказала Наталья. — Чтобы она знала, как это все рождается. Сегодня было волшебное утро, День рождения моей Сони, которая уже стала очень взрослой — ей 5.
Подписчики присоединились к поздравлениям девочке и звездной мамочке.
- Наталья, восхищаюсь вами, — написали в комментариях. — Вы умеете любить. Так держать. Любовь вам сразу возвращается! И пусть так будет. С Днем рождения вашу дочь поздравляем. Обильных Божьих благословений вам с семьей!
- Ваууу какой классный праздник! — были поражены подписчики. — Главное это искренние эмоции. С праздником Сонечки.
- У Сони главный подарок — это мама, особенно такая, как Вы, — написали в комментариях.
Ранее Наталья Могилевская призналась, что не замужем.297
Читайте нас в Facebook