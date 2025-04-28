Фольклор — зеркало души народа. Украинские народные песни разные по тематике и жанру. Проходят века, а такие произведения не теряют актуальности. Феномен живучести народной песни нуждается в исследованиях. Одна из причин того, что народные песни не теряют актуальности через века, в том, что природа человеческой души неизменна. Во все времена люди мечтали и мечтают о счастье, а когда его теряют, ощущают душевную боль и печаль. Есть ли у вас любимая украинская народная песня? Как часто ее поете? В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала о красочных композициях, вдохновленных народным творчеством. Каждую из статуэток интересно рассматривать в деталях. Возможно, и у вас дома есть одна из них…

«Барвинок — символ молодости и брака»

— Впечатляют колоритом фарфоровые статуэтки известного фарфориста Василия Мусиенко, созданные по мотивам песни «Несе Галя воду» в разные годы. Обе изображают романтическую сцену — встреча Гали с Иваном у колодца. Вот композиция, созданная в 1993 году на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе (фото в заголовке). Нежные взгляды передают чувства влюбленных. Поражают красотой их наряды. На переднем плане — пара ягнят, создающих атмосферу сельской идиллии. Образы влюбленных воплощают идею искренности чувств. Высота статуэтки — 28 сантиметров.

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— Красота!

— В более позднем варианте, 2005 года, Иванко несет Галю на руках. Он за ней вьется, как барвинок. И готов нести ее вместе с тяжелыми ведрами воды, от которых коромысло гнется. Кстати, барвинок — символ молодости и брака. Яркая сцена воплощена очень искусно. Высота статуэтки — 23 сантиметра. Любуясь статуэткой, вспоминаешь эту замечательную песню: «Несе Галя воду, коромисло гнеться. За нею Іванко, як барвінок, в’єтеся. Галю ж моя Галю, дай води напиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться».

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В. Мусиенко «Несе Галя воду». Предприятие "АТТА". 2005

«Цветущий терн олицетворяет страдания из-за несчастной любви»

— Коромысло — бытовая вещь, которая ушла в прошлое. Его изображения можно увидеть на произведениях искусства…

— Дугообразная деревянная палка служила для переноски ведер воды. Чтобы это делать, требовалась ловкость. Девушка с коромыслом — популярный образ во многих произведениях искусства. А вот скульптурная композиция «Лугом іду, коня веду» создана по мотивам одноименной песни. Скульптура воплощает поэтический образ украинской девушки, ведущей коня через цветущий луг. В центре — хрупкая фигура красавицы в праздничном наряде: вышиванке, плахте, венке с цветами. Конь изображен с поднятым копытом, он двигается как бы в ритме песни или танца. Его силуэт стремителен, как сюжет песни. Высота статуэтки — 24,4 сантиметра.

В. Щербина. «Лугом иду, коня веду». Киев, 2007

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Наибольшую группу среди семейно-бытовых украинских песен составляют песни о любви — искренние и трогательные. Их любили и любят петь в каждом доме, передавая из поколения в поколение. Эти песни — душа народа. Они вдохновляли и вдохновляют художников, в том числе мастеров фарфора, на создание чувственных, эмоциональных произведений.

— Во многих песнях изображена драматическая любовь.

— Именно о такой любви рассказывает скульптура «Цвіте терен» одного из ведущих мастеров украинского фарфора Михаила Моцака в росписи художницы Галины Погребной. Работа создана в 1987 году на Полонском заводе художественной керамики. Фарфоровая скульптура вдохновлена известной украинской народной песней «Цвіте терен». Вот ее знаменитые строки: «Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає… Хто в любові не знається, той горя не знає…» Девушка изображена в момент самоисповеди о несчастной любви… Скульптура поражает пластической чистотой и выразительной эмоциональностью. Терновник в украинском фольклоре является символом нелегкой судьбы, страданий, грусти. Цветет деревце в апреле-мае. Цветы нежные и привлекательные, но рядом с ними немало колючек. Цветущий терновник олицетворяет страдания из-за несчастной любви. Красавица, изображенная в композиции «Цвіте терен», расстроена изменой. Девушка олицетворяет душевную искренность, ей трудно понять, почему парень так поступил с ней.

М. Моцак. «Цвіте терен» в росписи Г. Погребной. Полонский завод художественной керамики. 1987. ХОКМ

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«Мамина песня, которую она пела сыну или дочери в детстве, не покидает человека всю жизнь»

— Какая ваша любимая фарфоровая композиция на песенную тему?

— Трудно выделить какую-нибудь одну. Очень красивая композиция «Мамина пісня» Василия Мусиенко — это фарфоровый гимн материнской любви. Ведь мамина песня, которую она пела сыну или дочери в детстве, не покидает человека всю жизнь. Она особенная и незабываемая. У каждого человека мамина песня вызывает немало эмоций.

В. Мусиенко. «Мамина песня». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1991

— В каждой работе столько искренности!

— Да. Еще один яркий пример фольклорного вдохновения наблюдаем в творчестве фарфориста Михаила Моцака — «Коломыйки». Коломыйка — жанр украинской песенной лирики, тесно связанный с народным танцем. Относительно происхождения слова «коломыйка» существуют разные точки зрения. Согласно одной из них, название жанра происходит от названия города Коломыя. По другой версии, она образована от слова «коло», ведь во время танца люди двигаются по кругу. Фарфоровые девушки, которые исполняют коломыйки, делают это искренне и вдохновенно. Их душа поет — и это так здорово! Поскольку, как говорят в народе, кто поет, тот печаль прогоняет. Украинский музыкальный фольклор разнообразен. В каждом уголке нашей страны есть свои уникальные традиции, инструменты, песни и танцы. Народные песни являются неисчерпаемым источником вдохновения для современных музыкантов.

М. Моцак. «Коломыйки». Полонский завод художественной керамики. 1960-е

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала, что украинские фарфористы создали невероятную галерею женских образов по мотивам произведений Тараса Шевченко.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Мусиенко «Несе Галя воду». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1993

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