Недавно вышла программа знаменитой американской телеведущей Опры Уинфри «Как социальные медиа меняют детство». Ее собеседником стал социальный психолог, профессор Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт — автор книги-бестселлера «Тревожное поколение». Основная идея книги — необходимость переосмыслить воспитание детей и вернуть им увлекательное и веселое детство вместо времяпрепровождения за экраном гаджета. Джонатан Хайт говорит о том, что дети становятся все более зависимыми от технологических устройств. По его словам, согласно статистике, в США почти у 50 процентов подростков телефон постоянно в руках, и, даже когда они разговаривают с кем-то или что-то делают, их мысли в виртуальном мире. И еще факт, в который трудно поверить: около 40 процентов двухлетних детей в США имеют свой гаджет. А объясняется это достаточно просто: когда ребенок погружается в онлайн-мир, родители чувствуют себя свободными и могут заниматься своими делами. По мнению профессора, гаджеты вытесняют детство и способствуют разрушению способности концентрироваться, способствуют возникновению депрессивных состояний. Сегодня же речь пойдет о фарфоровых статуэтках с бытовыми сценками из жизни детей того времени, когда гаджетов еще не было. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах, поражающих своей самобытностью.

«Статуэтка „Маленькая хозяйка“ Светланы Голембовской хранится в Национальном музее декоративного искусства Украины»

— Статистика относительно гаджетов действительно впечатляет, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Ведь речь идет о здоровье и способностях подрастающего поколения. Сегодняшним детям даже трудно представить, что когда-то гаджетов не было. Украинский фарфор воспроизводит именно тот период, когда у девочек и мальчиков были другие забавы и занятия. Они больше времени проводили на свежем воздухе и в общении друг с другом. Украинские фарфористы создали одну из лучших в мире коллекций статуэток на детскую тематику.

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— Какие сюжеты воспроизводят быт того времени?

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— Статуэтка «Маленькая хозяйка» была представлена в октябре 2007 года на выставке художественного стекла «Цветок папоротника» к 80-летию со дня рождения заслуженного художника Украины Светланы Голембовской в Национальном музее декоративного искусства Украины, где хранится и поныне. Эта декоративная статуя не была в тираже. Образ подметающей пол девочки олицетворяет детскую искренность, трудолюбие и воспитание в лучших традициях. Фигурка выполнена в реалистической манере с большим вниманием к деталям. В декоре использованы нежные цвета с акцентом на привлекательную вышивку на платье, красные туфельки и позолоченные детали. Основание — округлое, с позолоченным краем, что придает статуэтке элегантность. Маленькая хозяйка считает себя уже достаточно взрослой и стремится быть похожей на любимую мамочку. Очень важно учить детей быть чистоплотными и трудолюбивыми.

С. Голембовская. "Маленькая хозяйка". Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1957. Национальный музей декоративного искусства Украины

— Красота!

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— А вот статуэтка «Девочка вытирает полотенцем посуду», созданная художницей Галиной Кломбицкой. Художница тонко передает психологическое состояние девочки, которая пытается выполнять работу качественно. Посуда должна безупречно блестеть. Ребенок растет старательным и трудолюбивым.

Г. Кломбицкая. «Девочка вытирает посуду полотенцем». Одесса. 1955. Музей Одесского художественного училища им. М. Грекова.

«Одна из моих любимых статуэток — композиция Валентины Покосовской «Девочка с петушком»

— Нашла ли тема детского досуга отражение в посуде?

— Да. Оформление художницей Галиной Кломбицкой детского набора для завтрака хорошо вписывается в общий контекст развития декоративного искусства 1950-х годов. В художественном оформлении тарелок и чашек мы видим бытовые сценки из жизни детей: игры, полив цветов, мытье посуды… Комплект включает чашку, глубокую и мелкую тарелки, а также небольшой кувшин. Из посуды с картинками детям всегда интересно есть. Все предметы украшены в соответствии с единой декоративной концепцией. Стилистика отвечает тенденциям декоративно-прикладного искусства послевоенных времен, в частности ориентации на массовое производство, требовавшее лаконизма форм и декора.

Г. Кломбицкая. Набор детской посуды для завтрака. Будянский фаянсовый завод. 1960-е

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— Какая ваша любимая работа?

— Одна из них — фигурка художницы Валентины Покосовской «Девочка с петушком». Она изображает девочку в ярком красном платье с белым передником на сельском дворе. Ребенок наблюдает за петухом, которого, вероятно, только что покормил зерном. Ребенок, общаясь с природой, открывает для себя мир. Фарфоровая сценка — как застывшая иллюстрация из детской книги или анимационного фильма.

— Действительно.

— А вот еще одна отличная работа. С 1964 года Полонским заводом художественной керамики широко тиражировалась статуэтка художника Николая Бобика — фигурка девочки, кормящей козленка. Это трогательная фарфоровая история о детстве. Козленок тянется к девочке с доверием и лаской.

М. Бобик. «Девочка кормит козлика». В. 16. Полонский завод художественной керамики. 1964. Хмельницкий областной краеведческий музей

Украинские фарфоровые статуэтки на детскую тематику очаровывают сюжетами. Возможно, и у вас дома сохранилась такая фигурка… Фарфоровые статуэтки на тему детства создают в доме особый уют. Сочетайте винтажный декор с современным — это сейчас модно во всем мире. В тренде персонализированные интерьеры, в которых есть немало произведений искусства, — картины, статуэтки, вазы… Стилисты советуют окружать себя вещами, которые радуют. Ведь дом — то место, где человек восстанавливается после работы и чувствует себя самим собой. Если у вас дома есть винтажные статуэтки, которые достались вам в наследство от родителей, узнайте о происхождении этих работ. Возможно, это памятный подарок или удачная покупка. Желательно знать, какой фарфоровой мануфактурой выпущена статуэтка и в каком году, кто ее автор и какова история создания работы. Ознакомьте с такой информацией детей, им будет интересно и полезно это знать. Воспитывайте их эстетами — когда дети вырастут, будут вам благодарны.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк рассказывала «ФАКТАМ» о пасхальной фарфоровой посуде, созданной украинскими художниками.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Покосовская. «Девочка с петушком». В. 17. Барановский фарфоровый завод. 1956

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