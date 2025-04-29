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Спорт

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

16:15 29 апреля 2025
Максим Бахарев

Пятикратный чемпион мира по каратэ 47-летний Максим Бахарев, лишившийся на войне в Украине рук и ног, избран главой совета ветеранов спорта при московском областном региональном отделении федерации кикбоксинга россии, сообщает организация в соцсетях. Ранее бывшего футболиста сборной россии, приговоренного к 9,5 года колонии строго режима за сбыт наркотиков, убили воины ВСУ.

По информации российских СМИ, ныне капитан Бахарев воевал на украинской земле с 2022 года. В июле 2024-го он вместе с другими оккупантами попал в окружение ВСУ в Запорожской области. В итоге все россияне, кроме Бахарева, были ликвидированы, а он сам получил тяжелые ранения. При попытке эвакуации каратиста погибли еще несколько оккупантов. Самого же Бахарева удалось спасти, но ему ампутировали все четыре конечности.

Такую вот высокую цену заплатил бывший спортсмен за медальку героя россии, врученную ему за убийства на чужой земле. У него есть супруга Светлана и дочь Варвара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпиона мира и призера Паралимпийских игр из россии ликвидировали воины ВСУ.

Фото Instagram

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