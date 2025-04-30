Просто бомба! Известные музыканты поразили новой версией легендарного хита

Популярная певица Екатерина Бужинская, которая поразила трогательным обращением, в сотрудничестве с группой KOLABA создали современную интерпретацию хита «Як у нас на Україні». Напомним, песня впервые была исполнена Екатериной в 1998 году и быстро стала популярной.

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«Это уже легендарная песня, на которой выросло не одно поколение, — презентовала новую обработку хита Екатерина Бужинская. — Приятно, что благодаря коллаборации с KOLABA песня получила современную версию, поэтому и нынешняя молодежь сможет под нее танцевать и хорошо проводить время».

Группа KOLABA (львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак) стала популярной благодаря песням, которым придает новое дыхание. Ребята записывали дуэты с Иво Бобулом, Оксаной Билозир, Павлом Зибровым и Аллой Кудлай.

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«Это песня — посвящение нашим людям — тем, кто творит историю сегодня, — говорят музыканты. — Кто борется, кто вдохновляет, кто поет даже тогда, когда трудно».

Клип к песне был снят в Жовтневом дворце в Киеве во время сольного концерта Бужинской. Поклонники оценили новую версию знакомой композиции.

«Класс, — написали в комментариях. — Украинские песни — лучшие. Не останавливайтесь».

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«Супер, вы просто бомба!!!» — поделились впечатлением в сети.

Ранее популярный певец презентовал песню на стихи Леси Украинки.

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