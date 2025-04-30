41.12 / 41.72 46.95 / 47.69
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Просто бомба! Известные музыканты поразили новой версией легендарного хита

20:21 30 апреля 2025
Екатерина Бужинская и группа KOLABA

Популярная певица Екатерина Бужинская, которая поразила трогательным обращением, в сотрудничестве с группой KOLABA создали современную интерпретацию хита «Як у нас на Україні». Напомним, песня впервые была исполнена Екатериной в 1998 году и быстро стала популярной.

«Это уже легендарная песня, на которой выросло не одно поколение, — презентовала новую обработку хита Екатерина Бужинская. — Приятно, что благодаря коллаборации с KOLABA песня получила современную версию, поэтому и нынешняя молодежь сможет под нее танцевать и хорошо проводить время».

Группа KOLABA (львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак) стала популярной благодаря песням, которым придает новое дыхание. Ребята записывали дуэты с Иво Бобулом, Оксаной Билозир, Павлом Зибровым и Аллой Кудлай.

РЕКЛАМА

«Это песня — посвящение нашим людям — тем, кто творит историю сегодня, — говорят музыканты. — Кто борется, кто вдохновляет, кто поет даже тогда, когда трудно».

Клип к песне был снят в Жовтневом дворце в Киеве во время сольного концерта Бужинской. Поклонники оценили новую версию знакомой композиции.

«Класс, — написали в комментариях. — Украинские песни — лучшие. Не останавливайтесь».

РЕКЛАМА

«Супер, вы просто бомба!!!» — поделились впечатлением в сети.

Ранее популярный певец презентовал песню на стихи Леси Украинки.

241

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Гороскоп на начало мая - Кого ждет удача в первые дни мая

В первые дни мая удача ждет эти пять знаков зодиака, если они будут действовать решительно

Дэвид Бекхэм

Виктория Бекхэм на огороде напомнила мужу Дэвиду, что он женат на иконе стиля

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта