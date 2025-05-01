Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали отпор хейтерам после слухов о кризисе в браке

Жизнь принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон всегда находилась под пристальным вниманием СМИ. Каждое их движение, жест или молчание подпитывает догадки журналистов. Неудивительно, что любое незначительное изменение порождает бесконечные спекуляции, пишет edatv.news. В последние месяцы слухи о кризисе между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон набирают обороты. Обсуждают и отсутствие их на официальных мероприятиях вместе, и символические детали, такие как исчезновение с пальца обручального кольца. Интерес к их отношениям только возрос.

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По случаю 14-летия свадьбы пара приняла решение, которое удивило многих. 29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон были вдали от дома. Они праздновали эту особую дату не дома, а работая в Шотландии. В отличие от других лет, частных празднований или романтических поездок за границу не предполагалось. По данным разных СМИ, недавно они воспользовались пребыванием во Французских Альпах, чтобы провести время с семьей. Во время каникул в Куршевеле их сфотографировали с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, что им не понравилось.

В день своей годовщины принц и принцесса Уэльские посетили остров Малл в Шотландии. Это четвертый по величине остров в Великобритании, известный своей нетронутой природой и сельской культурой. Там Уильям и Кейт приняли участие в программе мероприятий, направленных на поддержку местных общин.

Выбор места не кажется случайным или импровизированным. Остров и вообще Шотландия имеют большое эмоциональное значение для пары. Именно в Университете Сент-Эндрюса они познакомились и началась их история любви.

Кроме нейтрализации слухов, указывающих на возможный супружеский кризис, визит в Малл, с его историческим и эмоциональным значением, посылает мощный сигнал всем сомневающимся.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Кейт и Уильям посетили матч, на котором болели за разные команды.

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