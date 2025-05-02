ФСБ получила команду на 9 мая устроить в городах россии теракты с целью обвинить в них Украину, — InformNapalm

Международное разведывательное сообщество InformNapalm, ранее предупреждавшее, что россияне могут наносить химические ядовитые вещества на свои «Шахеды», чтобы повредить людям, которые будут находить обломки, сделало еще одно предупреждение в связи с приближением 9 мая, когда в россии планируются массовые акции.

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Ссылаясь на свои источники в рф, расследователи отмечают, что приказы устроить показательные теракты в нескольких российских регионах во время парадов были отданы ФСБ «на достаточно высоком уровне». Вместе с этим, в столице россии москве будут предприняты все усилия, чтобы парад состоялся без инцидентов.

Среди регионов, где планируются такие акты, в частности, рассматриваются Хабаровск и Улан-Удэ.

«Цель — обвинить Украину в неизбирательных атаках гражданских скоплений, сорвать „мирные инициативы“ США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов. При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попытаться в регионах, отдаленных от федерального центра», — отметили в InformNapalm.

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Напомним, что в прошлом году разведки предупреждали страны ЕС, что на их территории россия может проводить разнообразные «акции» в рамках стратегии, направленной против Европы.

Фото со страницы InformNapalm

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