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ФСБ получила команду на 9 мая устроить в городах россии теракты с целью обвинить в них Украину, — InformNapalm

9:04 2 мая 2025
Российская спецслужба планирует теракты в рф на 9 мая. Фото со страницы InformNapalm

Международное разведывательное сообщество InformNapalm, ранее предупреждавшее, что россияне могут наносить химические ядовитые вещества на свои «Шахеды», чтобы повредить людям, которые будут находить обломки, сделало еще одно предупреждение в связи с приближением 9 мая, когда в россии планируются массовые акции.

Ссылаясь на свои источники в рф, расследователи отмечают, что приказы устроить показательные теракты в нескольких российских регионах во время парадов были отданы ФСБ «на достаточно высоком уровне». Вместе с этим, в столице россии москве будут предприняты все усилия, чтобы парад состоялся без инцидентов.

Среди регионов, где планируются такие акты, в частности, рассматриваются Хабаровск и Улан-Удэ.

«Цель — обвинить Украину в неизбирательных атаках гражданских скоплений, сорвать „мирные инициативы“ США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов. При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попытаться в регионах, отдаленных от федерального центра», — отметили в InformNapalm.

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Напомним, что в прошлом году разведки предупреждали страны ЕС, что на их территории россия может проводить разнообразные «акции» в рамках стратегии, направленной против Европы.

Фото со страницы InformNapalm

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