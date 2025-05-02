В Киеве вынесли приговор серийному убийце, расправлявшемуся с бомжами (фото)

В прошлом году в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в серийных убийствах — злоумышленника разыскивали больше года. А сейчас суд приговорил его к пожизненному заключению за убийства 11 человек.

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Как сообщают в Офисе генпрокурора, 38-летний гражданин Узбекистана признан виновным в совершении умышленных убийств и разбойных нападений.

Гражданин Узбекистана убивал людей в течение шести лет. Фото прокуратури

В прокуратуре отмечают, что в большинстве своем жертвами серийного убийцы становились люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал. Тела погибших находили, но установить обстоятельства и причины смерти было крайне тяжело.



После задержания в январе 2024 года убийца рассказал о многих эпизодах, среди которых убийство в Харькове, где в 2018 году он лишил жизни знакомого — нанес ему более 30 ударов топором. Забрав документы и деньги убитого, мужчина поехал в Киев.

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Еще одна его жертва — бездомный, которого иностранец убил после распития спиртных напитков летом 2019 года неподалеку от станции метро «Демеевская». Его он забил до смерти ногами, руками и камнями.



А в начале 2020 года он убил сразу трех человек — отца и сыновей, с которыми они пьянствовали в подвале дома в Оболонском районе.

Летом 2021 года в Святошинском районе осужденный напал на дворника, но убежал, увидев прохожих, а через два года на территории урочища «Бабий Яр» он задушил женщину, с которой распивал спиртное.

В том же 2023 году он убил земляка недалеко от станции метро «Почайна».

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Убийца хорошо помнил каждую свою жертву. Фото прокуратуры

Несколькими днями позже в Оболонском районе он задушил женщину, которая обратилась к нему за помощью, спрашивая дорогу. А на Петропавловской Борщаговке убийца познакомился в магазине с пожилым мужчиной, отвел его в заброшенное здание и задушил. Каждую свою жертву преступник хорошо помнил…

Последнее нападение преступник совершил в Голосеевском районе столицы, где нанес продавщице цветов в магазине более 30 ударов ножом, забрал ее золотые украшения и скрылся. В течение суток его задержали полицейские.

Фото прокуратуры

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