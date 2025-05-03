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Происшествия

Поезд переехал автомобиль в Ровенской области: погибли люди (фото)

13:22 3 мая 2025
ДТП в Ровенской области, фото полиции

В Ровенской области произошло смертельное ДТП — поезд наехал на автомобиль. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Авария произошла в Радивиловском районе 2 мая.

Вечером, около 19:30, в селе Рудня пассажирский поезд сообщением Ужгород-Харьков наехал на автомобиль ВАЗ 2109, который находился на путях.

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В результате ДТП погибли двое мужчин: водитель и пассажир. Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в полиции.

Ранее в Киеве произошла масштабная авария — пьяный водитель протаранил 7 автомобилей и травмировал двух своих пассажиров.

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