Поезд переехал автомобиль в Ровенской области: погибли люди (фото)
В Ровенской области произошло смертельное ДТП — поезд наехал на автомобиль. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Авария произошла в Радивиловском районе 2 мая.
Вечером, около 19:30, в селе Рудня пассажирский поезд сообщением Ужгород-Харьков наехал на автомобиль ВАЗ 2109, который находился на путях.
В результате ДТП погибли двое мужчин: водитель и пассажир. Одного из них пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в полиции.
Ранее в Киеве произошла масштабная авария — пьяный водитель протаранил 7 автомобилей и травмировал двух своих пассажиров.13
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