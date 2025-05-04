На передовую перебрасывают партию новейших российских танков: будут ли они опасны для ВСУ?

Оккупанты стараются хоть как-то улучшать свои старые танки. Правда иногда военно-промышленный комплекс рф выдает и новую технику, но ее ценность на передовой будет сомнительной.

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Так, как сообщает Telegram-канал «Танки. История и современность», на одной из железнодорожных станций в республике Башкортостан в рф был замечен состав с новыми танками Т-90М. Как минимум 7 единиц техники везут куда-то очевидно с завода-производителя танка «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Но несмотря на громкий пиар вокруг данной техники, ВСУ давно известны слабые места этой техники и выработана тактика по ее поражению;

- слабое бронирование в сравнении с «отцом» Т-90М — танком Т-72 того же «Уралвагонзавода», пытаясь скопировать более удачную бронезащиту немецкого Leopard-2, производители неудачно разместили бронеплиты под максимально уязвимым углом для прострела прямой наводкой;

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- хотя двигатель Т-90М и довольно мощный, до 1100 лошадиных сил, он неэффективный, так как является продолжением двигателя В-2, созданного в Харькове еще в 1939 году. В результате он выбрасывает много выхлопных газов, которые демаскируют танк, особенно в инфракрасном диапазоне, что позволяет легко захватывать такую цель ракетам с головками самонаведения;

- слабая система управления огнем, в которой имеющая критически важной деталью является танковый прицел «Сосна-У», имеющий дальность обнаружения до 5 км, тогда как на современных модификациях «Абрамса», это 8 км. Но даже такой лучший прицел производится не в россии, а в Беларуси и на одном заводе. Результат — оккупанты вынуждены ставить на Т-90М старые приборы наведения 1ПН96МТ-02, с дальностью обнаружения всего 3 км.

Следствием знания ВСУ этих слабостей стала эффективная тактика уничтожения Т-90М, при которой одна противотанковая ракета наносит удар по танку и выводит его из строя, а вторая добивает. Атаки производятся с помощью украинского ПТРК «Стугна-П» с дальностью до 5 км — заметить ее даже с помощью «Сосны-У» тяжело, так как размеры комплекса невелики, зато вот российский танк куда заметнее.

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Тем временем ВСУ успешно поражают и новейшую технику врага, например, САУ «Мальва».

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