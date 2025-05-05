Части украинцев выплатят 41 тысячу гривен: кто может получить деньги

В результате длительной войны в Украине резко возросло количество детей, лишенных родительской опеки. Однако приюты остаются не лучшим вариантом для малышей с тяжелой судьбой, поэтому государство готово всячески стимулировать усыновителей, в том числе материально. В частности, им выплатят более 41 тыс. грн денежной помощи.

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О механизме ее получения рассказали на правительственном онлайн-ресурсе.

Кто имеет право на выплату

Денежную помощь выплачивают на каждого усыновленного ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, или чьи родители дали согласие на это.

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Усыновители должны быть гражданами Украины, а также постоянно проживать на территории страны (для супругов — один по их усмотрению).

Помощь оказывается в течение 12 месяцев с момента принятия судом решения об усыновлении.

Размер помощи

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Сумма к выплате эквивалентна выплате при рождении ребенка и составляет 41 280 грн., при этом 10 320 грн. выплачивается сразу после назначения, а остальная сумма — равными частями в течение следующих 36 месяцев.

Как подать заявление

Подать заявление можно онлайн — через портал Действие. Для этого нужно:

отсканировать QR-код, нажать «Подать заявление» и авторизоваться;

указать данные ребенка или детей, на которых должна быть выделена помощь;

выбрать способ получения пособия;

указать данные о судебном решении об усыновлении;

подписать заявление электронной подписью или Действие. Подписью и отправить.

Отметим, что на усыновление осиротевших детей в Украине решают и знаменитости, например певица Наталья Могилевская, которая стала мамой сразу для двух приемных дочерей .

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