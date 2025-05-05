5 мая 2014 года Билецкий основал «Азов»: история легенды и уникальные кадры первых дней подразделения

5 мая «Азов» отмечает 11 годовщину с момента создания. В Третьей штурмовой рассказали историю легенды и опубликовали уникальные кадры тех исторических дней.

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После арестов и тюрем, известного боя на Рымарской, освобождения Харькова «черные человечки» под командованием Андрея Билецкого получили инсайдерскую информацию: дезориентированные турбулентностью в стране украинские внутренние войска покинули базу в Бердянске. Для «Черного корпуса» — это шанс завладеть оружием воинской части, которую уже растаскивают россияне и сепаратисты. Единственный легальный способ его получить — трансформироваться из партизанского отряда в милицейский.

«Для националистов, ультрасов, хулиганов, которые еще вчера дрались с милицией, такое развитие событий стало неожиданным и ироничным. Но уже в первые дни существования как подразделения МВД «человечки» приняли несколько боев и взяли в плен целого министра обороны так называемой «днр». Так рождался легендарный «Азов», — написала Третья штурмовая.

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Уже через месяц новосозданное добровольческое подразделение освободило Мариуполь — согласие на авантюрную операцию Билецкий выбил у скептически настроенного командования. Из техники «Азов» тогда имел обшитый броней «КАМАЗ», ЗУ-шку и «Утес». Среди бойцов — 16−18-летние добровольцы. После Мариуполя — освобождение Марьинки, Иловайск, Широкино сентября 2014-го, Павлополь-Широкинская операция февраля 2015-го и другие бои.

Затишье на фронте «Азов» использовал для наращивания профессионализма. Была создана Военная школа им. Коновальца, введены сержантские курсы, система рекрутинга и подготовки бойцов. Так собранный из сотни националистов отряд стал одним из самых профессиональных и боеспособных.

Во время вторжения 2022-го подразделение взяло лидерство в бою за Мариуполь, создав легендарный гарнизон на «Азовстали». В это время ветераны «Азова» отражали наступление на Киевщине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Сумщине, Черниговщине, Днепропетровщине и организовывали операции по спасению побратимов в окруженном Приазовье.

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«За своих погибали и попадали в плен. Помним всех павших на этом пути. И ради них продолжаем сражаться за свою страну. С годовщиной — каждого, кто был и остается частью азовской семьи», — написала Третья штурмовая.

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