Это уникальное мероприятие не только для нашего города, но и для страны, — мэр Билоусов о конкурсе профмастерства ко дню медсестры

Ежегодно 12 мая в мире отмечается международный день медицинской сестры и медбрата. Эта профессия в условиях вторжения рф без преувеличения приобрела стратегическое значение. Так, в прифронтовом Каменском на основной сцене Академического музыкально-драматического театра имени Леси Украинки состоялся первый в городе конкурс профессионального мастерства «Лучший по специальности — 2025», посвященный Международному дню медицинских сестер, Международному дню акушерки и Дню матери. Об этом «ФАКТАМ» рассказал мэр Каменского Андрей Билоусов.

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«Это уникальное мероприятие не только для нашего города, но и страны. Он объединил медицинских сестер, акушерок, фельдшеров лечебных учреждений нашего города и студентов медицинского колледжа», — сказал Билоусов.

Он отметил, что участники конкурса соревновались в знаниях теории и практики фельдшерского, сестринского и акушерского дела, демонстрировали свои умения, слаженность, профессионализм.

«Выполняли практические задачи, ориентированные на реальные ситуации, — как оказать первую помощь, как действовать в экстренных условиях, как спасти жизнь. Одновременно учились друг у друга, перенимали опыт, открывали для себя новые методики и подходы», — добавил Билоусов.

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Мэр города подчеркнул, что эта профессия приобрела особое значение, потому что страна живет в условиях полномасштабной войны.

«И именно медики спасают жизнь наших защитников, лечат раненых и помогают пострадавшим от вражеских обстрелов», — сказал Билоусов.

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Городской голова поздравил участников конкурса, и от имени всего общества поблагодарил за труд и верность призванию. Также городские власти в качестве поощрения вручили подарочные сертификаты от общественной организации «Пчела».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале 2024 года в Каменском заработал мощный «Волонтерский центр», объединивший жителей и ставший своеобразным духовным хабом, местом силы для горожан и вынужденных переселенцев.

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