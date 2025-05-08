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Шоу-бизнес

Это точно обо мне: Лилия Ребрик обратилась к сети

17:49 8 мая 2025
Лилия Ребрик

Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая поразила семейным видео, обратилась к сети. На своей странице в социальном приложении она выложила фото в короткой юбке и поделилась тем, что придает ей силы держаться и двигаться по жизни. Лилия сделала это признание, поздравляя саму себя с днем рождения. Напомним, в прошлом году Ребрик в третий раз стала мамой.

«Быть честной с собой, — написала Лилия. — Любить! Жизнь, семью, мир и обязательно — себя. Радоваться, когда есть повод. Но и когда его нет — тоже: времена такие хрупкие! И плакать, когда надо немного снизить уровень кортизола.

Вообще, смеяться до слез и плакать от счастья — это точно про меня!

Позволять себе, что хочется. Баловать, беречь себя и не ругать за переменчивую слабость. Но самое главное — быть настоящей. Вчера, сейчас и десятки лет спустя.

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Обнимаю сердцем и благодарю, что даже в стране, где идет война, я чувствую любовь. И у меня есть силы ее отдавать…"

Подписчики присоединились к поздравлениям и наградили актрису комплиментами.

«Вы — доказательство того, что возраст — это просто какие-то числа, — написали в ответ. — Оставайтесь и в дальнейшем такой же энергичной и жизнерадостной».

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«Шикарная, с днем рождения! — присоединились к поздравлениям. - Вы лучик света! Сияйте».

«Красавица, пусть все ваши мечты исполнятся под мирным небом», — пожелали Лилии.

Напомним, популярная актриса во второй раз стала мамой.

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