Алексея Порошенко подозревают в неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн, — СМИ

Старший сын нардепа Петра Порошенко Алексей в течение 2023−2024 годов не платил военный сбор и налоги на доходы физических лиц с деятельности его зарубежных фирм, чем нанес ущерб государственному бюджету около 770 млн грн. Об этом сообщает «Закон и Бизнес».

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По данным издания, специалисты по налогообложению проанализировали информацию по Алексею Порошенко и обнаружили отсутствие налоговых выплат в государственный бюджет за последние два года.

«Согласно действующему законодательству, физическое лицо — резидент Украины, которое получает доходы за рубежом, обязано платить налоги и военный сбор. В течение 2023−2024 годов сын бывшего президента Петра Порошенко — Алексей не уплатил ни копейки военного сбора и налога с доходов физлиц», — пишет «Закон и Бизнес».

В материале говорится о том, что международные договоры об избежании двойного налогообложения не регулируют вопрос о взыскании военного сбора вообще.

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«Это означает, что даже при условии уплаты налога на доходы в стране пребывания без необходимости погашения разницы, резидент Украины должен платить, начиная с 2014 года, 1,5%, а с 1.01.2025 — 5% военного сбора от суммы средств, полученных за рубежом», — отмечает издание.

Как пишет «Закон и Бизнес», «Алексей Порошенко является бенефициаром нидерландской компании Central European Investments B.V., которой в 2023 году украинские предприятия перечислили около 4 млрд грн дивидендов. Эти средства, вероятно, были получены им как доход. В таком случае ущерб государственного бюджета от неуплаты налогов за 2023 год составляет около 770 млн грн».

По данным издания, младший Порошенко связан с рядом компаний в Сингапуре, Австрии, Люксембурге, Литве, Кипре и Нидерландах, что, по мнению экспертов, может указывать на дополнительные источники иностранных доходов. В случае уплаты налога за рубежом, плательщик должен был бы предоставить в Украину справку от налогового учреждения соответствующей юрисдикции. По данным «Закона и Бизнеса», такая справка подана не была.

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В материале издания отмечается, что отсутствие военного сбора с иностранных доходов, которые могли бы быть направлены на финансирование Вооруженных сил Украины, требует реакции со стороны украинских контролирующих органов и запросов к их зарубежным коллегам.

Как сообщали СМИ ранее, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации.

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