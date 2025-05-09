Обвиняет нас: известные музыканты ответили на жесткую критику

Популярная группа TVORCHI, которая в 2023-м году представляла Украину на конкурсе «Евровидение», обратилась к сети. На своей странице в социальном приложении ребята выложили пост о критике их римейка на песню «Мила моя» со стороны известного композитора Александра Злотника. Они возмутились, что народный артист Украины назвал их перепев хита Владимира Ивасюка «Я піду в далекі гори», «трагедией».

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«Нам уже несколько дней присылают видео, на котором композитор, народный артист Украины Александр Злотник в публичной плоскости критикует наш римейк на песню Владимира Ивасюка «Мила моя», называя сам факт его выпуска «трагедией», — поделились музыканты. — Пан Злотник в кресле эксперта обвиняет нас в несоблюдении авторского права. Это видео на своих страницах публикует организация коллективного управления авторскими правами ОО «УААСП». Опять же, без аргументов или сообщений, легализуя откровенную клевету.

Поэтому, для начала прокомментируем, что релиз римейка (это именно римейк, а не кавер) был согласован с правопреемниками, лицензия получена. Также согласованы наша авторская музыка, текст и название «Мила моя», которое отличается от оригинального названия «Я піду в далекі гори».

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Музыканты группы говорят, что за время выхода римейка никто из официальных организаций не поинтересовался, имели ли они соответствующие документы на релиз. Артисты обратились к сети с вопросом, стоит ли вообще давать новую жизнь песням великих украинских авторов.

Подписчики поддержали дискуссию, к которой присоединились и профессиональные артисты.

«Ну это же не кавер! — поделилась мыслями Джамала. — Насколько я понимаю, ребята просто купили условно кусок сэмпла в виде слов. Дуа Липа сделала так целый альбом. Набрав разных цитат».

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«Спасибо, что даете новую современную крутую жизнь украинским песням, — поддержали музыкантов. — Народ должен знать свою культуру».

«Не вижу ничего плохого, наоборот, даете новую жизнь старым замечательным хитам, а хейт будет всегда, хейта не будет только, если вообще ничего в жизни не делать», — считают в сети.

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«Чтобы старые песни были не забыты, их надо оживлять», — высказали свое мнение.

«Песню отнюдь не испортили, а наоборот, напомнили о ней, слушаю на повторе», — признались поклонники.

Напомним, сеть возмущена образами украинского дизайнера для выступления на «Евровидении».

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