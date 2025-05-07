Испанский стыд: сеть возмущена образами украинской группы для выступления на «Евровидении»

Представители Украины на «Евровидении-2025» в Базеле (Швейцария), группа «Циферблат» уже провела первую репетицию на сцене песенного конкурса. Напомним, ребята выступят в первом полуфинале пятым номером. По оценкам букмекеров группа с песней Bird of Pray занимает пока тринадцатую строчку.

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Накануне репетиции музыканты представили образы, в которых они выйдут на сцену «Евровидения». Их создал украинский дизайнер Иван Фролов. На странице общественного вещателя в социальной сети раскрыли детали создания костюмов и показали дизайнерские эскизы.

«Мы все помним балладу «Мальвы», которая стала частью нашей коллективной эмоциональной памяти, — Иван Фролов об идее костюмов Ziferblat, — говорится в посте. — Это не просто костюмы, а целая визуальная история, полная символов, смыслов и мечтаний. Дизайнер Иван Фролов объединил индивидуальность каждого участника, мечту о свободной Украине и символ мальвы — цветка, который прорастает прямо из костюмов, как надежда.

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Розовые мальвы, декорированные кристаллами Swarovski, несокрушимые зеркальные сердца, «дышащие» корсеты — каждая деталь продумана до мелочей, чтобы звучать в унисон с песней.

Это о памяти, силе, нежности и голосе Украины, которые видит мир".

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Подписчики отреагировали на пост и образы, но не всем они показались удачными.

«Когда увидел костюмы, сразу подумал о свободной Украине, очень тонко, браво», — написали в комментариях.

«Цвета какие, наши живчики», — отреагировали на образы.

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«Очень талантливо, ярко даже не в плане цветовой гаммы, а скорее несравнимо ни с чем, самобытно», — поделились впечатлением.

«Ну, для мультфильма хорошие костюмы и образы, но не для украинских парней в такое трудное время», — отметили в сети.

«Извините, но есть много и красиво, а есть много и некрасиво, — поделились мнением. — И здесь, к сожалению, второй вариант».

«На Нацотборе были классные прикиды, — решили подписчики. — Сейчас „словнет“. Тот самый случай, когда песня класс, а костюмы испанский стыд».

Ранее стало известно, что дом беквокалистки группы «Циферблат» разрушен россиянами.

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