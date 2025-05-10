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Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная третий раз вышла замуж (фото)
Легендарная украинская биатлонистка, чемпионка мира и победительница Олимпийских игр Елена Пидгрушная, расставшаяся со вторым мужем, вышла замуж третий раз, сообщает «Чемпіон».
Избранником 38-летней спортсменки стал военнослужащий по имени Ростислав. Свадьба состоялась 3 мая в Ворохте Ивано-Франковской области. Снимком с торжества поделились в соцсетях друзья молодоженов.
Напомним, что Пидгрушная летом 2021 года вышла замуж за бывшего лыжника и сервисмена сборной Украины по биатлону Ивана Билосюка. После бракосочетания спортсменка решила взять фамилию мужа.
Кстати, первым мужем биатлонистки был бывший народный депутат Украины от партии «Свобода» Алексей Кайда, с которым Елена развелась в 2016 году.
Напомним, что Елена Пидгрушная — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, чемпионка мира-2013 в спринте и 5-кратная чемпионка Европы, а также 27-кратная обладательница медалей этапов Кубка мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного.
Фото Instagram696
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