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Спорт

Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная третий раз вышла замуж (фото)

9:56 10 мая 2025
Елена Пидгрушная

Легендарная украинская биатлонистка, чемпионка мира и победительница Олимпийских игр Елена Пидгрушная, расставшаяся со вторым мужем, вышла замуж третий раз, сообщает «Чемпіон».

Избранником 38-летней спортсменки стал военнослужащий по имени Ростислав. Свадьба состоялась 3 мая в Ворохте Ивано-Франковской области. Снимком с торжества поделились в соцсетях друзья молодоженов.

Напомним, что Пидгрушная летом 2021 года вышла замуж за бывшего лыжника и сервисмена сборной Украины по биатлону Ивана Билосюка. После бракосочетания спортсменка решила взять фамилию мужа.

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Кстати, первым мужем биатлонистки был бывший народный депутат Украины от партии «Свобода» Алексей Кайда, с которым Елена развелась в 2016 году.

Напомним, что Елена Пидгрушная — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, чемпионка мира-2013 в спринте и 5-кратная чемпионка Европы, а также 27-кратная обладательница медалей этапов Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что биатлонист сборной Украины женился на сестре Пидручного.

Фото Instagram

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