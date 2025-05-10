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Детей пока не будет: звезда «95 квартала» и «Однажды под Полтавой» призналась, почему не спешит с материнством
Вскоре актриса Студии «Квартал 95» и звезда ситикомаа «Однажды под Полтавой» Ирина Сопонару, которая год назад вышла замуж, и ее муж-иностранец — британец Рос будут отмечать первую годовщину свадьбы.
О том, что пара планирует по этому случаю, актриса рассказала ТСН.ua. Выяснилось, что супруги забронировали в гостинице тот же номер, где в прошлом году они провели первую брачную ночь. Кстати, Ирина и Рис сохранили со своей свадьбы бутылку шампанского, которую планируют открыть на годовщину.
Ирина и Рис готовят подарки друг другу. Сопонару призналась, что заказала мужу сумочку. А вот то, что она готовит в подарок ему, остается тайной.
Журналисты поинтересовались у Сопонару, что они с мужем думают о детях. Ирина призналась, что сейчас этот вопрос для них не актуален.
«Мне хочется, чтобы беременность проходила в покое. Для женщины этот период и так тяжелый, а тут еще дополнительный стресс в условиях нашего настоящего. А мне не хотелось бы рожать в бомбоубежище. Конечно, если придется, то так и будет, но хотелось бы скорейшей победы и уже после нее активно работать над этим вопросом, — говорит актриса. - Я надеюсь, что мне повезет быть бодрой в этот период, как эти женщины-киборги, которые все успевают. Но никто ж не знает, как это будет именно у меня».
Ранее Ирина Сопонару рассказывала, почему их с Рисом свадьбы планировали в мае — именно в этом месяце Рис признался ей в любви.
Фото со страницы Ирины Сопонару в соцсети285
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