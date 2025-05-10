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Обыски у руководства Нацгвардии: в чем обвиняют командующего Пивненко
В МВД, где ранее сообщали о массовых проверках в сервисных центрах после журналистского расследования, заявили об отстранении шестерых должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии Украины.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что начато служебное расследование и что следствию оказывается содействие.
Такое заявление было обнародовано после того, как издание ZN.UA опубликовало информацию об обысках у ряда должностных лиц Национальной гвардии Украины, которые проводились 9 и 10 мая детективами НАБУ в рамках дела, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
- ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что обыски проводились у командующего Нацгвардией бригадного генерала Александра Пивненко; директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко; директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского; заместителя директора Департамента логистики — начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатинца; начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза; начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковника Владимира Федоровского.
Следствие не исключает, что руководство Нацгвардии, сговорившись с другими должностными лицами, могло получить взятку в размере 190 млн грн. за содействие в заключении договоров и признании победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров, работ и услуг, заказчиком которых была Центральная база производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Речь идет о получении автомобиля Toyota RAV-4 2023 года и нежилого помещения площадью более 70 квадратных метров в Киеве.
Следственные действия проводились и в рамках другого уголовного производства — у Гриценко, Калатинца, а также заместителя командующего НГУ бригадного генерала Александра Билоуса (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УКУ). Проверяются данные о возможной растрате 199 млн грн денег Нацгвардии, в частности, при закупке по завышенным ценам гусеничных бронетранспортеров серии FV.
Ранее в ГБР сообщали о передаче в суд материалов дела о поставке военным некачественных аптечек, сумма контракта превысила 18 млн гривен.
Фото со страницы НАБУ в соцсетях188
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