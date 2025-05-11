39.40 / 39.98 44.56 / 45.31
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Это только цифры»: невеста Мика Джаггера объяснила, почему ее не смущает 44-летняя разница в возрасте

15:55 11 мая 2025
Мелани Хемрик и Мик Джаггер, фото https://www.instagram.com/p/C941pxbOqIs/?img_index=4

Обрученная с лидером легендарной группы Rolling Stones Миком Джаггером балерина Мелани Хэмрик рассказала журналистам, как чувствует себя в отношениях с 81-летним рокером, который старше ее на 44 года.

Об этом пишет издание Page Six, репортер которого застал Мелани на дорожке New York City Ballet 2025 Spring Gala.

Как оказалось, разница в возрасте ничуть не смущает девушку — в случае с Джаггером, по мнению Хэмрик, возраст — только цифры.

«Он моложе меня! И он потрясающий, действительно потрясающий!» — ответила Мелани на вопрос.

РЕКЛАМА

Издание напоминает, что Мик Джаггер и Мелани Хэмрик познакомились в Японии в 2014 году, где каждый из них находился на гастролях со своим коллективом.

Через два года Мелани родила первенца — для рокера он стал восьмым ребенком, его старшей дочери на тот момент было уже 46 лет. Мальчика назвали Деверо Октавиан Бэзил Джаггер.

РЕКЛАМА

Недавно Мелани призналась, что свадьбы в их планах пока нет, и рассказала почему. В разговоре с репортером Page Six возлюбленная Мика Джаггера также добавила, что в ее танцевальной карьере наступил перерыв.

Она сосредоточилась на семье, а также занялась написанием художественных романов. Мелани Хэмрик работает над третьей книгой. По ее словам, действие всех ее историй разворачивается в мире танца, и ей есть что сказать.

Напомним, что в прошлом году Мик Джаггер занимал 315 место среди самых богатых людей Великобритании.

РЕКЛАМА

322

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Люди, фото из открытых источников

Завтра начинается новая жизнь: какие знаки зодиака скоро возродятся из пепла

Черешню любят птицы, фото из открытых источников

Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ

Карты Таро, фото из открытых источников

Овнам — «Верховная Жрица», Ракам — «Девятка Пентаклей, а «Рыбам» — «Звезда»: Таро-прогноз и советы карт на 12 мая

Следующий материал
Новости партнеров