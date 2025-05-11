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«Это только цифры»: невеста Мика Джаггера объяснила, почему ее не смущает 44-летняя разница в возрасте
Обрученная с лидером легендарной группы Rolling Stones Миком Джаггером балерина Мелани Хэмрик рассказала журналистам, как чувствует себя в отношениях с 81-летним рокером, который старше ее на 44 года.
Об этом пишет издание Page Six, репортер которого застал Мелани на дорожке New York City Ballet 2025 Spring Gala.
Как оказалось, разница в возрасте ничуть не смущает девушку — в случае с Джаггером, по мнению Хэмрик, возраст — только цифры.
«Он моложе меня! И он потрясающий, действительно потрясающий!» — ответила Мелани на вопрос.
Издание напоминает, что Мик Джаггер и Мелани Хэмрик познакомились в Японии в 2014 году, где каждый из них находился на гастролях со своим коллективом.
Через два года Мелани родила первенца — для рокера он стал восьмым ребенком, его старшей дочери на тот момент было уже 46 лет. Мальчика назвали Деверо Октавиан Бэзил Джаггер.
Недавно Мелани призналась, что свадьбы в их планах пока нет, и рассказала почему. В разговоре с репортером Page Six возлюбленная Мика Джаггера также добавила, что в ее танцевальной карьере наступил перерыв.
Она сосредоточилась на семье, а также занялась написанием художественных романов. Мелани Хэмрик работает над третьей книгой. По ее словам, действие всех ее историй разворачивается в мире танца, и ей есть что сказать.
Напомним, что в прошлом году Мик Джаггер занимал 315 место среди самых богатых людей Великобритании.322
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