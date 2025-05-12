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Польша закрывает консульство россии в Кракове из-за пожара в торговом центре
Польша, как и другие страны ЕС, поддерживающие Украину, столкнулась с рядом чрезвычайных происшествий, в частности поджогами и взрывами на логистических складах.
Год назад, в мае 2024 года, в Варшаве разразился мощный пожар — огонь охватил торговый центр Marywilska. В Польше заявляют, что к этому имеет отношение россия.
«В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства российской федерации в Кракове», — заявил министр иностранных дел РП Радослав Сикорский и добавил: «У меня есть сообщение для российских властей: мы знаем, что вы делаете, для нас это неприемлемо и мы примем меры. Напоминаю — после предыдущего акта саботажа я закрыл российское консульство в Познани».
Кстати, об этом чрезвычайном происшествии вспоминал накануне и польский премьер Дональд Туск: «Теперь мы точно знаем, что причиной большого пожара в торговом центре Marywilska в Варшаве стал поджог, заказанный российскими спецслужбами. Часть виновных уже задержаны, остальные установлены и разыскиваются. Мы вас найдем».
Напомним, что ТЦ в Варшаве сгорел в ночь на 12 мая 2024 года. Вскоре после пожара польские правоохранители задержали более десятка подозреваемых. Тогда одной из версий была причастность россиян, которая сейчас подтвердилась.
Напомним, что год назад в Германии горел крупный завод, производящий оружие. Тогда также расследовался «русский след».
Фото — скриншот129
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