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Общество и люди

С карточек украинцев украли более миллиарда гривен: какие схемы применяли мошенники

11:45 13 мая 2025
Мошенники через интернет воровали деньги с карточек украинцев, фото из открытых источников

По итогам прошлого года мошенники украли с карточных счетов украинцев более миллиарда гривен. Об этом сообщили в Национальном банке.

По данным регулятора, средний размер воровства со счета одной жертвы вырос с 3,1 тыс. в 2023 году до до 4,8 тыс. грн в 2024. Это вместе с увеличением общего объема карточных транзакций повлекло за собой скачок суммы похищенных мошенниками средств на 37% (до 1,1 млрд грн).

В Нацбанке сообщили, что больше мошеннических операций произошло в интернете — 83% от общего количества и только 17% — в банкоматах, терминалах и т. д.

«В 2024 году по-прежнему подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций. В прошлом году 84% от общей суммы всех убытков было вызвано социальной инженерией», — говорится в сообщении.

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В Нацбанке назвали самые распространенные схемы мошенников:

- звонок или смс-сообщение о якобы получении помощи;

- звонят по телефону от имени банка (или даже Национального банка) и просят предоставить реквизиты платежной карты, коды подтверждения по смс-сообщению, логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

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- от имени родственников, друзей, знакомых просят помочь, осуществив перевод средств на указанный номер карты;

- прислали ссылки, где нужно указать полные реквизиты карты (номер карты, срок действия, CVV-код) или другим способом требуют предоставить полные реквизиты карты для осуществления вам перевода средств, например, за товары и услуги, которые вы продаете через онлайн-платформы, маркетплейсы и т. д.

Регулятор напомнил, что в таких случаях лучше перезвонить в банк для уточнения, действительно ли совершались такие звонки, предоставляется ли подобная помощь, или родственнику, знакомому, другу — для уточнения, действительно ли нужна помощь.

«Пользователям также нужно быть бдительными и не переходить по ссылкам, поступающим в мессенджеры, смс, e-mail с целью похищения персональных данных, реквизитов платежных карт, кодов подтверждения входа в платежное приложение/интернет-банкинг, подтверждения платежных операций» , — добавили в Нацбанке.

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Ранее мы рассказывали о новом способе мошенничества посредством сообщений о якобы открытии финансовых счетов.

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